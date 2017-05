Mit dem "Advanced Manufacturing Fund" in Höhe von einer Milliarde US-Dollar will Apple-Boss Cook moderne Fabriken in Nordamerika fördern. Ein Glasspezialist bekommt die erste Finanzspritze.

Apple hat den ersten Teilnehmer für seinen "Advanced Manufacturing Fund" gefunden, mit dem Fabrikarbeitsplätze in den USA gefördert werden sollen. Empfänger der ersten Gelder soll der Glas- und Materialkonzern Corning sein, bekannt unter Smartphone-Nutzern durch sein Gorilla Glass, das als besonders stabile Displayabdeckung gilt.

Ein Fünftel des "Advanced Manufacturing Fund" ausgeschüttet

Insgesamt 200 Millionen US-Dollar – ein Fünftel des mit einer Milliarde Dollar gefüllten Apple-Fonds – sollen laut dem iPhone-Hersteller in Cornings Herstellung fließen. Geplant sind Investitionen in die Bereiche Forschung & Entwicklung, Produktionsausstattung (Capital Equipment Needs) sowie die direkte Glasverarbeitung. Apple und Corning arbeiten laut eigenen Angaben bereits seit 10 Jahren zusammen. Die Hauptmittel gehen an ein Werk in Harrodsburg, das im Bundesstaat Kentucky liegt.

Druck durch Trump-Regierung

Apple-Konzernchef Tim Cook hatte Anfang Mai bei einem Fernsehauftritt die Einrichtung des Fonds angekündigt – offensichtlich auch in Reaktion auf den Druck der Trump-Regierung auf US-Firmen, mehr im Inland zu produzieren. Cook sagte damals, Apple wolle hier einen Anstoß geben, "weil wir, wenn wir viele Produktionsjobs schaffen, auch Jobs um sie herum schaffen, weil man für diese eine Dienstleistungsindustrie braucht". Dass Apple selbst wieder eigene Produktionsjobs schafft, ist aber unklar – der Konzern hat seine gesamte Herstellung an andere Unternehmen ausgelagert. Die Hauptproduktion läuft in China bei Auftragsfertigern wie Foxconn.