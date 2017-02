(Bild: Nvidia)

Nvidia stellt gleich sechs neue Quadro-Grafikkarten mit Pascal-Grafikchips vor. Die schnellste Profikarte heißt Quadro GP100. Sie bietet 16 GByte HBM2-Speicher und NVLink als Kopplungsverbindung.

Nvidia hat zum Start der Fachmesse Solidworks World 2017 sechs neue Profi-Grafikkarten der Quadro-Serie vorgestellt. Alle enthalten Grafikchips mit Pascal-Architektur, die bei einer vergleichsweise geringen Leistungsaufnahme eine hohe Leistung entfachen. Aufsteigend nach Performance geordnet handelt es sich um folgende neue Karten: Quadro P400, P600, P1000, P2000, P4000 und Quadro GP100. Alle unterstützen die 3D-Schnittstellen DirectX/Direct3D 12, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 sowie die Compute-Schnittstellen CUDA 8, OpenCL 2.0 und DirectCompute. Die Karten sollen ab März erhältlich sein.



Zwei Quadro GP100 lassen sich via NVLink zusammenschalten.

Auf der leistungsfähigsten Variante Quadro GP100 sitzt ein Pascal-Grafikchip mit 3584 Shader-Rechenkernen; zusätzlich enthält die GPU laut Nvidia noch 1792 Kerne zum Durchführen doppeltgenauer Berechnungen (Double Precision/FP64). Ihr theoretisches Maximum liegt bei 5 Billionen, 10 Billionen beziehungsweise 20 Billionen Gleitkommaoperationen pro Sekunde (FP64/FP32/FP16). Daten lagert sie in ihrem 16 GByte fassenden HBM2-Speicher mit einer Transferrate von rund 720 GByte/s.

Quadro P4000

Bild: Nvidia Über vier DisplayPorts (v1.4) lassen sich ebensoviele 5K-Bildschirme bei 60 Hz oder 4K-Displays bei 120 Hz gleichzeitig betreiben. Für ältere Monitore findet sich an der aktiv gekühlten GP100 auch noch ein Dual-Link-DVI. Via NVLink lassen sich zwei GP100-Karten zusammenschalten. Die Karte soll knapp 7000 Euro kosten.



Quadro P2000

Die Quadro P4000 wird von einem GP104-Grafikchip mit 1792 Shader-Rechenkernen angetrieben; als Datenspeicher dienen 8 GByte GDDR5. Die schmale Single-Slot-Grafikkarte kann ebenfalls vier 5K-Displays mit 60 Hz anbinden. Im Unterschied zur Quadro GP100 fehlt ihr aber ein DVI-Ausgang. Nvidia zufolge soll die Quadro P4000 noch genügend Leistung für die Entwicklung von VR-Anwendungen bieten. Sie soll rund 1300 Euro kosten.



Quadro P1000

Für CAD und medizinische Bildverarbeitung gedacht sind Quadro P2000 und P1000. Die 2000er-Variante hat 1024 Shader-Kerne und 5 GByte GDDR5-Speicher (192 Bit), die halbhohe 1000er noch 640 Kerne, 4 GByte Speicher und Mini- statt normalgroßer DisplayPorts. Die Karten kosten 670 Euro beziehungsweise 470 Euro. Selbst die 240 Euro teure Quadro P600 erlaubt das Ansteuern von vier 5K-Displays, eignet sich aufgrund ihrer schwachen Hardware (384 Kerne, 2 GByte GDDR5) eher für die 10-Bit-Bildbearbeitung oder für das Verarbeiten sehr einfacher CAD-Modelle. Die Einstiegskarte Quadro P400 kostet 190 Euro; jene soll sich jedoch nicht für 5K-Displays eignen.