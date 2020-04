Project xCloud: Microsofts Cloud-Gaming kommt nach Deutschland

Microsoft wird seinen Cloud-Gaming-Dienst Project xCloud bald auch in Deutschland anbieten. Die Preview-Version, praktisch eine kostenlose Beta, soll in 11 europäischen Ländern verfügbar sein, schreibt Microsoft in einem Blog-Eintrag. Darunter sind neben Deutschland auch Frankreich, die Niederlande und Italien. Österreich und die Schweiz fehlen auf der Liste aber noch.

Kein genauer Termin

Einen genauen Starttermin nennt Microsoft aber ohnehin noch nicht: Man beobachte die aktuelle Situation um Covid-19, um die Netze nicht zu überlasten, schreibt Microsoft in dem Blog-Eintrag. Der Cloud-Dienst werde verfügbar, "sobald wir davon überzeugt sind, dass sie im Rahmen der verfügbaren Bandbreite sinnvoll umsetzbar ist." Für die Preview von Project xCloud in Deutschland kann man sich bereits jetzt mit einem Microsoft-Account anmelden. Angemeldete User werden dann per Mail auf dem Laufenden gehalten.

Vorerst wird die Anzahl der Preview-Teilnehmer deshalb auch begrenzt – wie stark, geht aus dem Eintrag noch nicht hervor. Weitere Nutzer sollen im Laufe der kommenden Wochen zugelassen werden. Eine weitere Einschränkung: Project xCloud wird in Europa vorerst nur auf Android-Geräten funktionieren. Die iOS-Version, die Microsoft in den USA bereits testet, wird hier noch nicht angeboten. Die Fassung für Windows-Rechner testet Microsoft derzeit noch intern.

50 Spiele kostenlos

Project xCloud ist ein Cloud-Gaming-Dienst im Stil von Google Stadia. Spiele werden auf Servern ausgeführt und als Video auf das Endgerät des Nutzers übertragen. Dabei können große Datenmengen anfallen, weshalb eine stabile und schnelle Internetverbindung notwendig ist.

Project xCloud umfasst bisher eine Bibliothek von über 50 Spielen, darunter Microsoft-Titel wie Gears of War 5 oder Forza Horizon 4, aber auch unabhängige Titel wie EAs Madden 20 und Civilization 6 von Publisher 2k Games. Während der Preview-Phase sind alle Spiele kostenlos spielbar. (dahe)