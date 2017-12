Google mobile Search beantwortet in den USA manche Anfragen zu Promis mit Selfie-Videos (Bild: Google USA)

In den USA liefert Google mobile Search auf manche Anfragen zu Schauspielern und anderen Berühmtheiten kurze Videos aus, in denen die Prominenten selbst zu Wort kommen.

Fragen nach Prominenten gehören zu den häufigsten Suchbegriffen bei Google. Wer in den USA von einem Mobilgerät aus eine solche Frage stellt, bekommt nun manchmal eine Video-Antwort von Stars wie Priyanka Chopra, Will Ferrell, Tracee Ellis Ross, Gina Rodriguez, Kenan Thompson, Allison Williams, Nick Jonas, Mark Wahlberg, James Franco, Seth MacFarlane, Jonathan Yeo und Dominique Ansel persönlich. Das teilt Google-Manager Rami Banna per Blog mit und nennt als Beispiel "kann Will Ferrell tatsächlich Schlagzeug spielen"?

Die Videoantworten sind wie Selfies aufgenommen. Google will das Angebot weiter ausbauen. (ciw)