(Bild: c't/Florian Müssig)

War es ein gieriger Gamer oder gar ein Akt von Industriespionage? Razer wurden auf der CES in Las Vegas zwei Prototypen seines Notebooks mit drei Bildschirmen entwendet.

Dem PC-Gaming Spezialisten Razer wurden auf der CES zwei Prototypen des Project Valerie genannten Notebooks gestohlen. Razer-Chef Min-Tian Lang erklärte in einem Facebook-Eintrag, dass man diesen Diebstahl sehr ernst nehme – auch einen Versuch von Industriespionage wollte er nicht ausschließen. Auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat Razer inzwischen eine Belohnung von bis zu 25.000 US-Dollar ausgesetzt.

Der Diebstahl soll gegen 16 Uhr (Ortszeit in Las Vegas) am Messestand des Unternehmens passiert sein. Man arbeite mit der Messegesellschaft und der Polizei an der Klärung des Falls. Hinweise könnten unter legal@razerzone.com eingereicht werden und würden strikt vertraulich behandelt.

Razers Project Valerie erregte durch sein Konzept eines Gaming-Notebooks mit gleich drei 4K-Bildschirmen Aufsehen. Ein Display ist dabei wie gewohnt starr im Deckel verbaut, die beiden anderen lassen sich nach links und rechts herausziehen und leicht anwinkeln. Ob das Project Valerie in absehbarer Zukunft Serienreife erlangt, wollte Razer vor Ort aber nicht bestätigen. (axk)