Ein Reddit-Troll hat sich für den Videoschnipsel entschuldigt, in dem Donald Trump CNN verprügelt. Das Video hatte am Wochenende der US-Präsident höchstpersönlich geteilt und damit seine Angriffe auf die Medien weiter eskaliert.

Anders als der US-Präsident hat sich der Macher des von Donald Trump verbreiteten CNN-feindlichen Prügel-GIFs nun entschuldigt. Den Videoschnipsel hatte ein Nutzer namens "HanAssholeSolo" im Subreddit für Trump-Propaganda veröffentlicht, von wo aus er zum Weißen Haus gelangt sein muss. Das GIF zeigt Donald Trump wie er auf eine Person einprügelt, deren Kopf durch das CNN-Logo ersetzt wurde. Journalisten des Nachrichtensenders hatten den Urheber des Videos anhand biografischer Details identifiziert und kontaktiert. Der hatte zuvor schon rassistische und antisemitische Beiträge veröffentlicht.

Nach der Identifizierung durch den attackierten Nachrichtensender hat der Reddit-Nutzer nun alle früheren Beiträge gelöscht und eine ausführliche Entschuldigung verfasst. Die stellte er in das Subreddit the_donald für Trump-Propaganda, wo es die Moderatoren inzwischen aber gelöscht haben. "HanAssholeSolo" schreibt darin, das Video sei als Satire gedacht gewesen und nicht als Gewaltaufruf gegen die Medien. Sich selbst bezeichnet er darin als Troll, der mit seinen Beiträgen provozieren wollte. Er wolle nun aber keine verletzenden oder hasserfüllten Beiträge mehr veröffentlichen.

Das Video und die Weiterverbreitung durch den US-Präsidenten hatten in den USA für viel Aufsehen gesorgt, da es eine neue Eskalation der Attacken Donald Trumps gegen die Medien darstellte. So erklärte das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ), dass die Angelegenheit die Arbeit von Reportern in den Vereinigten Staaten unterminiere und gefährlicher mache. CNN selbst erklärte in einem Statement, dass es Gewalt gegen Reporter fördere. Auf die Folgen hat etwa der Journalist Jared Yates Sexton hingewiesen, der auf Twitter erläuterte, wie ihm Unbekannte mit Mord gedroht hätten und Propaganda-Videos von Joseph Goebbels gegen ihn ummünzen würden. (mho)