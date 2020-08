LG Puricare: Gesichtsmaske mit eingebautem Luftreiniger

LG bringt eine Maske in den Handel, die dank zweier eingebauter Filter die Atemluft reinigen soll. Den Mund- und Nasenschutz namens "Puricare" will das Unternehmen in der kommenden Woche auf der IFA präsentieren. Aktuell ist noch unklar, wie viel die Tech-Maske kosten soll – und ob sie in Deutschland überhaupt angeboten wird: LG will die Maske im vierten Quartal in "ausgewählten Märkten" anbieten.

Die in Puricare eingebauten HEPA-Filter sind laut LG denen ähnlich, die das Unternehmen in seinen Luftreinigungsgeräten für Haushalte einsetzt. Dank diesen Filtern soll die LG-Maske ihren Trägern drinnen wie draußen gefilterte Atemluft bieten. Zwei eingebaute Lüfter sollen ihre Geschwindigkeit passend zum Atemrhythmus des Trägers anpassen. Die Komponenten der Puricare können ausgetauscht und recycelt werden. Eine zugehörige App soll Nutzer zum Beispiel darüber informieren, wann neue Filter eingesetzt werden sollten.

Akku mit 820 mAh

Unterwegs wird die LG Puricare von einem 820 mAh fassenden Akku mit Strom versorgt. Je nach Lüftergeschwindigkeit soll eine Vollladung für zwei bis acht Stunden ununterbrochenen Betrieb ausreichen, schreibt LG in der Ankündigung. Wie Einweg-Masken wird die LG Puricare von zwei Gummibändern an den Ohren des Trägers befestigt.

Aufgeladen wird der Mund- und Nasenschutz von LG in einer Schutzhülle, die Keime mit eingebauten UV-Lichtern unschädlich machen soll. Das erinnert an Samsungs UV-Ladebox für Smartphones und kabellose In-Ear-Kopfhörer, die Bakterien ebenfalls mit UV-Strahlung bekämpft. Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung ist UV-Licht in "ausreichend großer Strahlungsdosis" auch gegen SARS-CoV-2 effektiv. (dahe)