Ab 6. April dürfen ausgewählte Spieler die Beta von Quake Champions ausprobieren. Die Vollversion soll pünktlich zur Quakecon im August erscheinen.

Die spielbare Beta-Version des Mehrspieler-Action-Shooters Quake Champions soll am 6. April starten. Dies gaben die Spieleentwickler von id Software über Twitter bekannt. Für die geschlossene Beta kann man sich auf der Website zum Spiel anmelden. Gegenüber heise online hieß es, dass id Software schließlich per Zufallsverfahren Spieler auswähle und für die spielbare Version freischalte.

Wie lange die Closed Beta laufen wird, hat id Software nicht bekanntgegeben. Ein Brancheninsider erzählte gegenüber heise online, dass die Vollversion pünktlich zu id Softwares Hausmesse Quakecon erscheinen soll – sofern bei der Entwicklung weiterhin alles nach Plan läuft. Die Quakecon findet von 24. bis 27. August im texanischen Dallas statt.

Quake-3-Arena-Gameplay, Optimiert für 120 Hz

In Quake Champions will id Software die Schnelligkeit und Präzision von Quake 3 Arena mit dem düsteren Ambiente von Quake 1 kombinieren und das ganze mit modernen Spielelementen aufwerten. Das Gameplay hat id Software auf 120 Hz optimiert – die Grafikkarte muss also ordentlich 3D-Leistung entfesseln, um Bildraten von 120 fps in WQHD und 4K / Ultra HD konstant zu liefern.

Free to Play und Vollpreis

Quake Champions soll zur Veröffentlichung in zwei Ausgaben verfügbar sein: kostenlos als Free-to-Play und als Vollpreistitel. Wie Bethesda gegenüber heise online erklärte, erhalte die kostenlose Version dabei alle Karten, Spielmodi und Waffen – allerdings nur einen als Champion bezeichneten Spielcharakter. Mehr Champions gibt es nur gegen Geld – neue Spielfiguren bringen dabei nicht nur ein anderes Aussehen, sondern auch neue Fähigkeiten mit. Wer die "Champions Pack" genannte Vollversion kauft, bekommt alle Champions und dazu auch noch ein paar Boni.

Quelle: Bethesda

Die Champions lassen sich dabei individuell anpassen – etwa durch bessere Rüstung, Waffen und die Spielmechanik nicht betreffende Ausrüstungsgegenstände. Diese Bonus-Items stecken in Loot-Boxen, die Spieler beim Aufstieg in eine neue Niveaustufe erhalten – oder eben gegen Geld. Die Waffen dürften alten Quake-Veteranen bekannt vorkommen; etwa die Railgun, der Raketenwerfer (von dem es auch die Quake-1-Variante gibt), die Lightning Gun und die Nahkampwaffe Gauntlet. id Software bietet in Quake Champions zunächst vier Spielmodi: Deathmatch, Team Deathmatch, Duell und das einem Capture-the-Flag ähnlichen Sacrifce.