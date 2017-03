(Bild: heise online/Bethesda)

Das Mehrspieler-Actionspiel Quake Champions soll an das schnelle Gameplay von Quake 3 Arena anknüpfen - und auch als kostenlose Version erscheinen. Die Closed Beta soll innerhalb der nächsten vier Wochen starten.

Seit Anfang März können sich Spieler für die Closed Beta des eSport-Multiplayer-Spiels Quake Champions anmelden. Nun wurde bekannt, dass das Spiel sowohl als kostenlose Free-to-Play-Version als auch als Vollpreistitel erhältlich sein wird. Dies erklärte Tim Willits, seines Zeichens Creative Director des US-Computerspieleentwicklers id Software, gegenüber der Website Polygon.

Vertrieben wird das Spiel von Bethesda Softworks, die heise online weitere Informationen zukommen ließen. Demnach enthalte die kostenlose PC-Version alle Karten, Modi und Waffen, dazu einen Spielercharakter, den sogenannten Champion. Zusätzliche Champions bieten neue Fähigkeiten, müssen aber einzeln hinzugekauft werden. Alternativ lässt sich die Vollpreisversion als "Champions Pack" erwerben, das alle Champions und bestimmte Boni enthält. Auf dieses können Free-to-Play-Spieler jederzeit aufrüsten. id Software macht beim Spielen keinen Unterschied zwischen kostenloser und Kauf-Version; in den Arenen kämpfen alle Spieler gegeneinander.

Mit Quake Champions will id Software die Schnelligkeit der Quake-3-Matches mit dem düsteren Ambiente von Quake 1 kombinieren. Quake Champions bietet dabei vier Spielmodi: Deathmatch, Team Deathmatch, Duell (1vs1) und Sacrifice. Der Sacrifice-Modus soll eine abgewandelte, strategischere Form von Capture the Flag sein, bei der zwei Teams gegeneinander um Punkte konkurrieren. Die Waffen erinnern dabei an die Originale aus Quake 3 Arena; so sind Railgun, Lightning Gun und Gauntlet wieder mit von der Partie. Spieler können dazu noch klassische Waffen erwerben, etwa den Quake-1-Raketenwerfer oder die Quake-2-Railgun.

Ihren jeweiligen Champion können Spieler in Grundzügen anpassen: so lassen sich Rüstung und Waffen aufwerten und mit Prestigeausrüstung aufhübschen. Diese Module finden Spieler – ähnlich wie in Blizzards Overwatch – in Beutekisten, die man beim Erreichen einer neuen Stufe oder gegen Spielwährung oder Echtgeld erhält.

Die Beta soll innerhalb der kommenden vier Wochen starten, wie heise online aus Unternehmenskreisen erfuhr.