Qualcomm: 5G für Einsteiger-Snapdragons und Windows-Notebooks

Der US-Chiphersteller Qualcomm bringt 5G auch auf Chipsätze für Smartphones der Einsteigerklasse. Im nächsten Jahr sollen neue Snapdragon-SoCs der Series 4 auch mit 5G erhältlich sein, kündigte Qualcomm-Präsident Cristiano Amon am Donnerstag zur Eröffung der IFA Special Edition in Berlin an. Auch ein kleines Upgrade für Qualcomms Windows-on-ARM-Plattform hat der Hersteller in der Pipeline.

"2021 bringen wir 5G auch auf die Snapdragon Series 4", sagte Amon. 400er-Snapdragons stecken in Einsteigersmartphones, die vor allem auf den wachsenden Märkten in Schwellenländern beliebt sind. Damit bekämen rund 3,5 Milliarden Menschen Zugang zu 5G, schätzt Amon. Konkrete SoCs hat Qualcomm zwar noch nicht angekündigt, doch stehen mit Xiaomi, Motorola und Oppo schon erste Smartphone-Hersteller bereit.

Windows on ARM

Darüber hinaus wird 5G nun fester Bestandteil von Qualcomms Chipsatz für Windows-Geräte. Die zweite Generation des Snapdragon 8cx kann neben 5G auf Frequenzen unterhalb von 6 GHz und im Millimeterwellenbereich auch Wifi 6, kündigte Amon an. Im Vergleich zur Ende 2018 vorgestellten ersten Generation, die es nur optional mit 5G gab, soll sich Gen 2 durch mehr Leistung und eine höhere Energieeffizienz auszeichnen, die sich in längeren Laufzeiten niederschlagen dürfte.

Qualcomm hofft, dass der weltweite Homeoffice-Boom auch der "Always on"-Gerätesparte etwas Schub verleiht. Bisher führen Windows-on-ARM-Geräte eher ein Schattendasein – und das trotz der anhaltenden Versuche von Qualcomm und Microsoft, die Plattform zu etablieren. Klein, leicht und "always on" sind auch aktuelle Business-Notebooks mit x86-Plattform und WLAN.

Weil auch Microsoft nachhaltig für die Plattform trommelt, haben einige große OEMs das eine oder andere Windows-on-ARM-Gerät zumindest angekündigt. Doch bisher ist Samsungs Galaxy Book S eines der wenigen Exemplare dieser seltenen Spezies, das man tatsächlich kaufen kann. Auch in Microsofts Surface Pro X steckt unter der Bezeichnung SQ1 ein leicht aufgebohrter 8cx.

Lenovo hatte auf der CES im Januar das Yoga 5G angekündigt; die bereits einmal verschobene Markteinführung soll nun "in Kürze" erfolgen. Jetzt stößt auch Acer dazu. Der taiwanische Hersteller werde das Convertible Acer Spin 7 als erstes Gerät mit Snapdragon 8cx Gen 2 auf den Markt bringen, kündigte Jerry Kao, COO von Acers Produktsparte, auf der IFA an.

(vbr)