Die gute City: Quelloffene Tools für Stadtplaner

Seit langem zeichnen Kartografen ihre Karten normalerweise per Hand – sei es auf Papier oder heute am Computer. Das ist eine zeitaufwendige Tätigkeit, weshalb Stadtplaner sich neue Werkzeuge wünschen, mit denen sich kartografische Werke leichter erstellen und auswerten lassen.

Geoff Boeing von der University of Southern California in Los Angeles hat deshalb nun eine Reihe von Tools entwickelt, die das Potenzial haben könnten, die Art zu verändern, wie Stadtplaner über Städte denken, berichtet Technology Review in seiner Online-Ausgabe ("Geographie 2.0"). Die Werkzeuge von Boeing können schnell Grundrisskarten erstellen – aber auch Darstellungen, die bebaute und unbebaute Flächen miteinander vergleichen.

Die neue Methode ist das Ergebnis zweier neuer Entwicklungen. Die erste ist die Schaffung qualitativ hochwertiger Karten der Erde, die kostenlos über das Projekt Open Street Maps (OSM) verfügbar gemacht werden. Die zweite Entwicklung ist die Schaffung eines neuen Softwarepakets, das Boeing OSMnx getauft hat. Der quelloffene Werkzeugkasten analysiert und visualisiert OSM-Daten.

So kann Boeing sogenannte Nolli-Karten und Vergleichsdiagramme in einer bislang ungekannten Geschwindigkeit erstellen. Das Ergebnis zeigt, wie unterschiedlich Städte sein können. Der Forscher geht allerdings noch weiter: Er experimentiert mit neuen Wegen, Stadtlandschaften zu visualisieren. Beispielsweise erlaubt ihm die Software, die Netzwerkeigenschaften von Städten und ihre Chaotik darzustellen – ihre Entropie. Boeing setzt auch auf sogenannte polare Histogramme, auch als Rosendiagramme bekannt, um die Anzahl von Straßen darzustellen, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Dies zeigt sofort, ob sich eine Stadt eher an einer Gitterstruktur orientiert oder zufälliger in ihrer Orientierung aufgebaut ist.

(bsc)