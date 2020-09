Radeon RX 5300: AMDs Gegner für Nvidias GeForce GTX 1650

AMD hat die Radeon RX 5300 für Desktop-PCs vorgestellt. Sie stellt die bislang günstigste Spielergrafikkarte mit Grafikchip aus der Navi-Generation dar, erscheint aber vornehmlich für Komplett-PCs.

Die Spezifikationen erinnern an die stärkere Radeon RX 5500XT: Beide Modelle nutzen 1408 Shader-Rechenkerne samt GDDR6-RAM mit 14 GBit/s pro Pin. Bei der Radeon RX 5300 kappt AMD jedoch einen 32-Bit-Controller, sodass nur noch 3 GByte Speicher an 92 Datenbahnen hängen. Das ergibt eine Übertragungsrate von 168 GByte/s. Die große Schwester nutzt wahlweise 4 oder 8 GByte mit 224 GByte/s.

Zudem senkt der Chiphersteller den maximalen Boost-Takt von 1845 auf 1645 MHz. Die typische Taktfrequenz in 3D-Spielen soll bei etwa 1450 MHz liegen. Durch die Taktsenkung und kleinere Speicherkapazität spart die Radeon RX 5300 Strom: Die Total Board Power (TBP) sinkt von 130 auf 100 Watt.

Modell Radeon RX 5300 Radeon RX 5500 XT GPU Navi 14 Navi 14 Shader-Cores / TMUs / ROPs 1408 / 88 / 32 1408 / 88 / 32 GPU-Takt (Basis / max. Boost) ? / 1645 MHz 1607 / 1845 MHz theoretische Rechenleistung FP32 4,6 TFlops 5,2 TFlops Speichermenge / -typ 3 GByte GDDR6 4 / 8 GByte GDDR6 Interface / Übertragungsrate 92 Bit / 168 GByte/s 128 Bit / 224 GByte/s Total Board Power (TBP) 100 Watt 130 Watt

GeForce GTX 1650 als Konkurrenz

Als Gegner hat AMD Nvidias GeForce GTX 1650 auserkoren, die in Spielen wie Battlefield 5 und PUBG niedrigere Bildraten auf den Monitor bringen soll. Das Konkurrenzmodell hat allerdings zwei wichtige Vorteile: Nvidia verbaut 4 GByte RAM, was im Jahr 2020 schon bei Full-HD-Gaming Vorteile bringen kann, und beschränkt die Leistungsaufnahme auf 75 Watt. GTX-1650-Grafikkarten kommen ohne zusätzlichen PCI-Express-Stromanschluss aus – beispielsweise Aldi und Medion verbauen das Modell in Einsteiger-PCs mit 250-Watt-Netzteil.

Zudem bietet Nvidia die schnellere GeForce GTX 1650 SUPER mit GDDR6- statt GDDR5-Speicher an, die mit Preisen ab knapp 150 Euro nur etwa 20 Euro mehr kostet als die Nicht-SUPER-Version. (mma)