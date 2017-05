Der Erpressungs-Software WannaCry, die sich seit Freitag rasend weltweit verbreitet und mehr als 100.000 Rechner befallen hat, wurde durch einen Zufall wohl vorerst der Wind aus den Segeln genommen: Ein Security-Experte fand einen Notschalter im Code.

Durch Zufall haben Sicherheitsforscher offenbar einen Weg gefunden, die weitere Verbreitung des Ransomware-Wurm WannaCry (WanaDecrypt0r 2.0) zu stoppen. Ein Experte, der auf Twitter als @malwareTechBlog unterwegs ist, und Darien Huss von Proofpoint haben im Code des Wurms eine Art Notausschalter für die Verbreitung der Ransomware entdeckt, die seit Freitag weltweit mehr als 100.000 Rechner befallen hat. Eine Entwarnung ist das nicht: Befallene Rechner bleiben verschlüsselt.

Der Guardian berichtet, dass der "Notausschalter" offenbar vom Entwickler des Schädlings selbst eingebaut wurde, um die Ausbreitung der Ransomware zu stoppen zu können. Der Schalter funktioniert offenbar so: Der Kryptotrojaner schickt einen Request auf die Internetadresse "www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com". Wenn eine Antwort kommt, verbreitet sich der Wurm nicht weiter.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.