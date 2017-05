Hearthstone soll bereits 70 Millionen Spieler vorweisen, Overwatch mehr als 30 Millionen – die beiden Blizzard-Titel wachsen rasant.

Das Nutzerwachstum beim Online-Kartenspiel Hearthstone und dem Taktik-Shooter Overwatch geht weiter. Nach Blizzard-Angaben wird Hearthstone bereits von 70 Millionen Spielern gespielt. Mit der Veröffentlichung der Erweiterung "Reise nach Un'Goro" seien außerdem mehr Spieler gleichzeitig online gewesen als je zuvor – die genaue Zahl teilte Blizzard allerdings nicht mit.

Overwatch knackte vor wenigen Tagen die Zahl von 30 Millionen Spielern und zählt damit zu den bisher erfolgreichsten Online-Actionshootern. Während Overwatch ausschließlich auf Windows-PCs und den Konsolen XBox One und Playstation 4 läuft, funktioniert Hearthstone zusätzlich auf Handheld-Geräten mit Android- und iOS-Betriebssystemen. Hearthstone ist außerdem kostenlos erhältlich, während Overwatch üblicherweise mindestens 40 Euro kostet.

Bild 1 von 11 Overwatch: Grafikeinstellungen im Vergleich (11 Bilder) Die Render-Skalierung sollte immer bei 100 Prozent stehen. Bei niedrigeren Werten sieht das Bild tatsächlich so verwaschen aus.



Im Bild: Render-Skalierung: 50 Prozent.



Erfolg dank geringer Hardwaren-Anforderungen

Beide Spiele haben gemeinsam, dass sie vergleichsweise geringe Hardware-Anforderungen an PC-Systeme stellen und sogar auf Prozessorgrafik laufen. Knapp ein Viertel der Spieler lassen Overwatch auf der integrierten Prozessorgrafik laufen – hübsch sieht das Spiel damit aber nicht aus. Damit Overwatch in Full HD und maximaler Detailstufe flüssig läuft, braucht man mindestens 6 GByte Arbeitsspeicher und eine Grafikkarte der Serie GeForce GTX 950 oder Radeon HD 460; idealerweise sollte außerdem ein Intel Core i5 oder ein vergleichbarer AMD-Prozessor im System stecken. Dank zahlreicher Grafik-Optionen lässt sich auch aus langsamen Systemen noch eine gute Bildqualität herauspressen, wie etwa der c't-Tuning-Guide zu Overwatch zeigt.

Roadmap: Karten-Editor für Overwatch

Blizzard arbeitet derzeit an einem Karten-Editor für Overwatch, für den es allerdings noch keinen konkreten Erscheinungstermin gibt. Außerdem will Blizzard noch vor dem Sommer die Highlight-Spielszenen am Ende des jeweiligen Matches speicherbar machen. Zusammen mit der kürzlich veröffentlichten Spielfigur Orisa enthält Overwatch insgesamt 24 Helden, die sich in Offensiv, Defensiv, Tank und Healer einteilen und sich komplett unterschiedlich spielen lassen. Auf den 14 Gefechtskarten kämpft man in zwei Teams gegeneinander, verteidigt oder erobert Punkte oder eskortiert eine Fracht über einen vorgegebenen Weg bis zum Ziel.

(mfi)