Der Healthy Home Coach, der mit iPhones und Android-Geräten zusammenspielt, ist der kleine Bruder der Wetterstation des Herstellers.

Netatmo hat ein neues Gerät zur Innenraumüberwachung vorgestellt. Der Healthy Home Coach kommt ohne Kamera, kann aber das Raumklima erfassen. Vier integrierte Sensoren erkennen Feuchtigkeit, Luftqualität mittels CO 2 -Sensor, Temperatur sowie den Lärmpegel. Gesteuert wird die kompakte, röhrenförmige Hardware über eine App für iOS und Android. Verändern sich die Werte, bekommt der Benutzer eine Benachrichtigung – so soll er/sie etwa feststellen können, wann es Zeit ist, wieder zu lüften.

Unter iOS arbeitet der Healthy Home Coach auch mit Apples HomeKit (beziehungsweise der Home-App unter iOS 10) sowie der Sprachassistentin Siri zusammen. Die Anbindung ans Netz erfolgt per WLAN (802.11b/g/n). Das Gerät erinnert an Netatmos erste Hardware, die Netatmo-Wetterstation. Diese ist dank eines zweiten Moduls aber auch für Außenbereiche gedacht und kann mittlerweile durch einen Regen- und Windmesser ergänzt werden.

Netatmo verlangt für den Healthy Home Coach aktuell 99 US-Dollar, Preise für Europa sind im Shop des Herstellers bislang noch nicht aufgetaucht. In den USA beginnt die Auslieferung bereits in dieser Woche. Mehr Details zu den neuen HomeKit-Funktionen in iOS 10 lesen Sie im aktuellen Mac & i-Heft 5/2016, das aktuell am Kiosk liegt. (bsc)