Razr: Motorola legt Handy-Klassiker mit Falt-Display neu auf

Nach langen Gerüchten ist es nun offiziell: Motorola arbeitet tatsächlich an einem Falt-Handy nach dem Vorbild des Galaxy Fold. Im Gegensatz zum Galaxy Fold (ab 2126,10 €) lässt sich das nun angekündigte "razr" aber nicht vertikal, sondern horizontal falten – damit lehnt es sich an die in den 2000er-Jahren beliebten Klapphandys an, zu denen auch die damalige Razr-Reihe gehörte.

Der faltbare OLED-Bildschirm des razr ist 6,2 Zoll groß und erstreckt sich im ausgeklappten Zustand auf ein 21:9-Format bei einer Auflösung von 2142 x 876 Pixeln. Neben dem faltbaren OLED-Bildschirm hat das razr noch ein kleineres Außen-Display, das im geschlossenen Zustand genutzt werden kann. Es ist 2,7 Zoll groß, unterstützt Touch-Eingaben und ist in erster Linie für Benachrichtigungen gedacht.

Geöffnet misst das Motorola razr 72 x 172 x 14 Millimeter, zusammengeklappt schrumpft die Länge auf 94 Millimeter. In beiden Zuständen ist das razr also gleich dick, was am markanten Kinn am unteren Display-Ende liegt. Im Gegensatz zum Galaxy Fold schließt das razr plan ab, wird an der Faltstelle also nicht dicker. Das Motorola razr wiegt 205 Gramm. Weitere technische Details und Teardown-Fotos hat die US-Behörde FCC erstellt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

1500 Dollar für Mittelklasse-Hardware

Hersteller Lenovo möchte für das razr 1500 US-Dollar haben, der Deutschland-Preis ist noch nicht bekannt. Die Hardware ist aber recht schwachbrüstig: Das razr wird von einem Qualcomm Snapdragon 710, einem Mittelklasse-Prozessor aus dem vergangenen Jahr, angetrieben. Das razr hat außerdem 6 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte internen Speicher – ohne Möglichkeit zur Erweiterung. Auf dem Papier hat das razr auch keine außergewöhnliche Kamera: An der Rückseite sitzt eine einsame Linse mit 16 Megapixeln, die Selfie-Kamera hat 5 Megapixel.

Besonderen Anlass zur Sorge gibt der kleine Akku mit seiner Kapazität von 2500 mAh. Das ist noch weniger als der Akku des Pixel 4 (ab 748,78 €). Das Motorola razr kommt Ende Dezember in den USA auf den Markt. Der Verkaufsstart in Deutschland ist laut Motorola für das erste Halbjahr 2020 geplant. Zum Launch läuft das Motorola-Falthandy mit Android 9. Auf seiner Developer Conference hat Samsung Ende Oktober ein vergleichbares Falthandy-Konzept gezeigt. Auch das Galaxy Fold 2 könnte sich horizontal zusammenklappen lassen.

(dahe)