Die junge israelische Firma gehört nun Apple. Dort plant man offenbar den Einbau neuer biometrischer Verfahren ins iPhone.

Apple hat das auf Facial-Recognition-Technologien spezialisierte Start-up RealFace übernommen. Das berichtet die Times of Israel unter Berufung auf die hebräischsprachige Website Calcalist.

Cybersicherheit und Fotosortierung

Demnach soll Apple für den Kauf "mehrere Millionen US-Dollar" auf den Tisch gelegt haben, die Rede ist von rund zwei Millionen. RealFace wurde erst 2014 gegründet und arbeitet an Verfahren zur Gesichtserkennung in Mobilgeräten sowie der dafür notwendigen Software aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Das Start-up sah Anwendungen im Bereich der Cybersicherheit, aber auch bei der Analyse von Fotos. Für letztere gab RealFace zwischenzeitlich auch eine App namens Pickeez heraus, die intelligent "Best of"-Bildersammlungen aus verschiedenen Quellen zusammenstellen sollte.

Sowohl die Website von RealFace als auch die Pickeez-App sind mittlerweile offline genommen worden – beides ein Zeichen für den Aufkauf der Firma. Apple übernimmt jedes Jahr regelmäßig Dutzende kleinerer Unternehmen, um sich deren Technologien für eigene Produkte einzuverleiben. Dies scheint nun auch bei RealFace der Fall zu sein, glaubt man in der Szene.

Diverse israelische Start-ups übernommen

In Israel hat Apple unter anderem den 3D-Sensor-Experten PrimeSense, bekannt aus dem Xbox-Kinect-Sensor, den Speicherspezialisten Anobit und das Kamera-Start-up LinX übernommen – und dafür bis zu 400 Millionen Dollar ausgegeben. Laut lokaler Medien beschäftigte RealFace in seinem Büro in Tel Aviv rund zehn Personen und sammelte vor dem Aufkauf durch Apple eine Million Dollar an Risikokapital ein – eher eine moderate Summe.

Der Aufkauf von RealFace könnte in die aktuelle Geschäftsstrategie des Konzerns aus Cupertino passen: Apple interessiert sich aktuellen Spekulationen zufolge für den Einbau von Gesichtserkennungsverfahren in das kommende "iPhone 8" – entweder als Ergänzung zum bislang verwendeten Fingerabdrucksensor Touch ID oder gar als Ersatz für diesen. Der nächsten Apple-Smartphone-Generation fehlt angeblich der Home-Knopf, stattdessen verbaut Apple einen Zusatzbildschirm mit "Function Area" in Form eines Touchscreens, der die Tasten abbildet.