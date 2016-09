(Bild: Lorenz Holder/Red Bull Illume)

Die Gewinner des weltweit größten Wettbewerbs für Action und Adventure Sportfotografie stehen fest: Die alle drei Jahre verliehenen Red Bull Illume Awards wurden in Chicago vorgestellt.

c't Fotografie wusste es schon länger, schließlich war Chefredakteur Jürgen Rink in der Jury des Red Bull Illume Award, jetzt dürfen wir die Siegerbilder zeigen.

Für den Award 2016 haben 5645 Fotografen aus 120 Ländern insgesamt 34.624 Bilder eingereicht. In 11 Kategorien werden die Gewinner ermittelt und aus diesen der Gesamtgewinner gekürt. Dafür bekamen die rund 50 Jury-Mitglieder rund um die Welt vor einiger Zeit eine auf rund 275 eingedampfte Vorauswahl in Form von hochwertigen Drucken zugeschickt, die zu bewerten waren.

Die Ergebnisse überraschen zum Teil und zeigen, dass die große Zahl an Juroren zu Gesamtbewertungen kommen, die für Außenstehende vielleicht schwer nachzuvollziehen sind – schließlich sehen nur die Juroren die Vorauswahl.

Der Gesamtgewinner heißt Lorenz Holder und kommt aus Deutschland. Das Motiv ist zumindest in Deutschland recht bekannt, die ungewöhnliche Brücke steht im Kromlauer Park in Gablenz, nahe der polnischen Grenze. Fast übersieht man den Athleten Senad Grosic, der mit seinem fahrbaren Untersatz ein Kunststück in luftiger Höhe vollführt.

Die 11 Fotografien, die in den jeweiligen Kategorien gewonnen haben, zeigen wir hier in der Bilderstrecke. Lorenz Holder hat übrigens sowohl in der Kategorie "Masterpiece by Yodobashi" den Sieg davon getragen (das ist das Siegerbild für den Gesamtgewinn) als auch in der Kategorie "Playground" gewonnen. Die anderen 9 Fotografen stammen alle aus unterschiedlichen Nationen.