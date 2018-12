Red Dead Online: Wenn das Spielen zur Arbeit wird

Rockstar hat sich nach dem frühen Feedback aus der Beta von Red Dead Online dazu entschlossen, die Ingame-Ökonomie des Mehrspieler-Shooters zu überarbeiten. Das teilte das Unternehmen auf der Webseite zum Spiel mit. Der Grund für die Kritik: Belohnungen für Aufgaben waren so gering, die Preise für Items dabei so hoch, dass die Spieler sich selbst nach stundenlangem Spielen keine Ausrüstung leisten konnten. Auch wenn Rockstar jetzt etwas zurückrudert: Ein Versehen war das nicht.

Red Dead Online ist der Online-Modus von Red Dead Redemption 2, er ist in der vergangenen Woche als öffentliche Beta gestartet. Jeder, der das Einzelspieler-Spiel gekauft hat, kann grundsätzlich kostenlos spielen, von den Online-Gebühren für PS4 und Xbox One einmal abgesehen. Doch Red Dead Online ist für Publisher 2k Games kein Wegwerfprodukt: GTA Online, das Pendant für das vorherige Rockstar-Spiel Grand Theft Auto 5, hatte schon 2017 über eine Milliarde US-Dollar eingespielt – das entspricht 80 Prozent der Gesamtumsätze, die mit dem Blockbuster-Videospiel eingefahren wurden.

Das soll mit Red Dead Online nun nach Möglichkeit wiederholt werden. In der Beta von Red Dead Redemption 2 gibt es derzeit noch keine Mikrotransaktionen, also Zusatzzahlungen für virtuelle Inhalte wie Waffen und Kleidung. Mit dem fertigen Spiel wird sich das ändern. Schon jetzt kann man an der Ingame-Ökonomie sehen, wie Rockstar die Spieler zum Zahlen überreden will.

Quelle: Rockstar Games

Goldbarren für Kosmetik

Das fängt damit an, dass es in Red Dead Online zwei Währungen gibt: Dollars und Goldbarren. Solche zweigleisigen Währungssysteme kennt man von vielen Free2Play-Titeln, gerade bei Handy-Spielen sind sie populär. Der Spieler soll sich durch das Spielen vor allem die Normal-Währung verdienen können. Die Premium-Währung – bei Red Dead Online sind es die Goldbarren – wird hingegen nur sehr langsam oder gar nicht durchs Spielen freigeschaltet. Hierfür soll der Spieler echtes Geld zahlen.

Wenn der Spieler regelmäßig Standard-Währung gutgeschrieben bekommt, hat er zumindest das Gefühl, ein wenig voranzuschreiten. Der wahre Spielfortschritt wird aber oft hinter der kostenpflichtigen Premium-Währung weggesperrt, um die langfristig kein Weg herumführt. Bei Red Dead Online kann man einen Gegenstand jeweils nur mit einer festgelegten Währung kaufen. Waffen kosten zum Beispiel Dollar, die man sich nur erspielen kann. Kosmetische Gegenstände hingegen gibt es für Goldbarren, die man zu einem späteren Zeitpunkt auch mit der Kreditkarte bekommen wird.

Das ist grundsätzlich fair: Spieler, die viel Geld ausgeben, bekommen so zwangsläufig keinen spielerischen Vorteil – sie sehen nur besser aus. Außerdem bekommt man auch für normales Spielen Goldbarren, man muss also theoretisch gar nichts zahlen, um alle Gegenstände freischalten zu können.

Geld oder Lebenszeit

In der Praxis wird das nichts, denn Red Dead Online geht aktuell nicht gerade spendabel mit seinen Währungen um. Auf Reddit haben Spieler ihre Erfahrungen mit dem Geldverdienen geteilt. Viele Berichte deuten darauf hin, dass man für einen Goldbarren rund acht Stunden Spielzeit einplanen muss. Um einen stinknormalen Revolver komplett schwarz zu färben, braucht man schon 12 Goldbarren – grob hundert Stunden Spielzeit also, eine absurde Menge. Das ist aber kaum verwunderlich, immerhin sollen die Goldbarren ja gegen Echtgeld gekauft werden.

Etwas merkwürdiger ist es da schon, dass Red Dead Online auch mit Dollars so unfassbar knausrig ist. Wer zum Beispiel einen goldenen Ring erbeutet, kann ihn für gerade einmal 1,15 Dollar verkaufen. Dafür kann man sich nicht mal eine Dose Bohnen kaufen – die kostet 1,5 Dollar, schreibt ein anderer Reddit-Nutzer.

Es gibt in Red Dead Online günstigere Möglichkeiten, an notwendige Nahrung zu kommen, die Jagd etwa. Das Rechenbeispiel zeigt allerdings deutlich, wie stark die Ingame-Ökonomie gegen die Spieler gewichtet ist. Viele befürchten daher schon jetzt, dass sich recht schnell der sogenannte "Grind", also das krampfhafte Spielen nur um des Ressourcensammelns wegen, einstellen wird. Das bedeutet Arbeit, nicht Spielspaß.

Keine großen Änderungen zu erwarten

Für Rockstar ist das ein Balance-Akt: Die Spieler sollen möglichst langfristig gehalten werden, das Spiel muss also Spaß machen. Gleichzeitig müssen sie aber auch dazu motiviert werden, ab und zu mal etwas echtes Geld auszugeben. Zu einfach darf man es ihnen also nicht machen, zu frustrierend sollte das Spielen aber auch nicht werden.

"Unsere Ingame-Ökonomie muss noch ein bisschen ausbalanciert werden, damit alle Aktivitäten sich angemessen lohnen und Spaß machen", schreibt Rockstar in der Ankündigung zu den Änderungen. Details fehlen. Man sollte auf keinen Fall davon ausgehen, bald in Dollars und Goldbarren zu schwimmen – die künstliche Knappheit war nie ein Fehler, sondern eine bewusste Entscheidung.

(dahe)