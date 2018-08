(Bild: Rockstar Games)

Mit Red Dead Redemption 2 fährt Rockstar Games grafisch schwere Geschütze auf. Das demonstriert ein neuer Gameplay-Trailer.

Rockstar Games hat ein erstes längeres Gameplay-Video zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Der sechsminütige Trailer zeigt Spielszenen und erklärt die Mechaniken, die RDR2 von bisherigen Open-World-Titeln abheben sollen.

Zuerst fällt bei dem Video natürlich die Grafik ins Auge: Red Dead Redemption 2 sieht fantastisch aus. Berge im Hintergrund, Prärie, schneebedeckte Pfade – atmosphärisch hinterlässt der streng genommen dritte Teil der Red-Dead-Serie einen starken Eindruck.

Rockstar Games, der Entwickler der GTA-Spiele, hat sich auch bei der Spielmechanik Gedanken gemacht. Nähern sich Spieler mit ihrer Spielfigur einer bestimmten Situation, erscheint rechts unten ein Kontextmenü. Darüber können sie auswählen, wie sie reagieren wollen. Im Video hält sich ein Mann zum Beispiel gerade noch so an einer Klippe fest. Der Spieler kann dann per Knopfdruck entscheiden, ob er ihm hochhelfen oder ihn in die Tiefe stürzen will. In Red Dead Redemption 2 soll man nicht nur über die Schusswaffe mit der Umwelt interagieren können, erklärt Rockstar.

Red Dead Redemption 2 kommt im Oktober

In Red Dead Redemption 2 steuert man ein Mitglied einer Kriminellen-Bande. Die Instandhaltung des Banditen-Camps und die Interaktion mit den anderen Bandenmitgliedern soll eine wichtige Rolle spielen, erklärt Rockstar im Gameplay-Video.

Red Dead Redemption 2 soll am 26. Oktober für Xbox One und Playstation 4 auf den Markt kommen. Eine PC-Version wurde nicht angekündigt. Der Vorgänger Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010 erschien ausschließlich für Playstation 3 und Xbox 360. GTA 5, das aktuellste Spiel von Rockstar, wird allerdings auch für den PC vertrieben.

Red Dead Redemption 2 ist bereits der dritte Teil in der Red-Dead-Saga: Der erste Ableger der Western-Reihe erschien unter dem Titel Red Dead Revolver schon 2004, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Das änderte sich mit Red Dead Redemption, das als eines der besten Open-World-Spiele aller Zeiten gilt. (dahe)