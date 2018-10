Red Dead Redemption 2: Neues Video zeigt Faustkämpfe, Raubüberfälle und Poker

Rockstar Games hat einen zweiten ausführlichen Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Darin geht es um die Spielmechaniken im Open-World-Abenteuer: Spieler können natürlich mit Revolvern um sich schießen, aber auch im Saloon eine Runde Poker spielen. Im Video ist außerdem erstmals der bereits vorher angekündigte First-Person-Modus zu sehen, bei dem der Spieler RDR 2 aus der Ego-Perspektive steuern kann.

Quelle: Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 kommt noch im Oktober

In einem ersten Gameplay-Video hatte Rockstar die Spielwelt von Red Dead Redemption 2 vorgestellt. Das Spiel 2 soll am 26. Oktober für Playstation 4 und Xbox One auf den Markt kommen. Eine PC-Version ist nicht angekündigt. Rockstar hat kürzlich Fotos eines offiziellen Konsolen-Bundles mit der PS4 Pro und RDR 2 veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, dass das Open-World-Abenteuer rekordverdächtige 105 GByte Speicherplatz benötigt. Gerüchten zufolge ist die physische Version von Red Dead Redemption 2 auf zwei Blu-Ray-Datenträger verteilt.

In Red Dead Redemption 2 steuert man das Mitglied einer Kriminellen-Bande, der auch die Hauptfigur von Red Dead Redemption angehört hat – RDR 2 spielt zeitlich vor der Ereignissen des Vorgängers. Red Dead Redemption 2 ist bereits der dritte Teil in der Red-Dead-Saga: Der erste Ableger der Western-Reihe erschien unter dem Titel Red Dead Revolver schon 2004, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Teil 2 gilt als Meilenstein der Open-World-Rollenspiele. Das kommende Red Dead Redemption 2 ist der erste Titel des GTA-Entwicklerstudios Rockstar, das ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wird. (dahe)