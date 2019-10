Red Dead Redemption 2: PC-Version kommt im November

Nun also doch: Rockstar hat eine PC-Fassung des Western-Spiels "Red Dead Redemption 2" angekündigt. Die PC-Version von RDR2 soll am 5. November im Rockstar Games Launcher, auf Green Man Gaming, im Humble Store und im Epic Games Store verfügbar sein. Außerdem wird "Red Dead Redemption 2" als Start-Titel bei Google Stadia dabei sein.

Nur die Steam-Fassung verzögert sich etwas, sie kommt erst im Dezember. Einen Grund für die Verspätung der Steam-Version nennt Rockstar in der Pressemitteilung zur PC-Version von RDR2 nicht. Es ist wahrscheinlich, dass auch auf anderen Plattformen gekaufte Versionen von "Red Dead Redemption 2" die Installation des Rockstar Games Launchers voraussetzen. Das Release der Rockstar-Plattform vor einigen Wochen hatten viele als Hinweis auf eine nahende PC-Ausgabe des Open-World-Spiels interpretiert.

Keine technischen Details

"Red Dead Redemption 2" ist der erste Teil der Red-Dead-Reihe, der eine PC-Fassung bekommt. Zuvor hatte Rockstar GTA V mit Verspätung für den PC veröffentlicht. Aus der Pressemitteilung gehen noch keine technischen Details zur PC-Version von "Red Dead Redemption 2" hervor. So bleibt unklar, ob diese Version mit grafischen Verbesserungen wie beispielsweise Raytracing aufwartet.

Alle Konsolenversionen von "Red Dead Redemption 2" waren außerdem auf eine Bildrate von 30 FPS begrenzt – ein Limit, das für den PC aufgehoben werden könnte. Die Systemanforderungen will Rockstar am 9. Oktober verraten. Auch erste Screenshots der PC-Version sollen dann veröffentlicht werden.

"Red Dead Redemption 2" ist am 26. Oktober 2018 für Xbox One und Playstation 4 erschienen. Die PC-Fassung, zu der es immer wieder Gerüchte gegeben hatte, folgt also genau ein Jahr später. Neben der Einzelspieler-Kampagne umfasst auch die PC-Fassung den Mehrspieler-Modus Red Dead Online. (dahe)