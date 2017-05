(Bild: Rockstar Games)

Rockstar Games hat das heiß erwartete Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption auf das kommende Jahr verschoben.

Das Open-World-Westernspiel Red Dead Redemption 2 soll nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Dies geht aus einem Blog-Beitrag des Spieleentwicklers Rockstar Games hervor. Demnach wurde das Spiel auf das Frühjahr 2018 verschoben. Der Publisher Take-Two Interactive hat die Veröffentlichung des Spiels für das Geschäftsjahr 2019 eingeplant, was am 1. April 2018 beginnt. Dabei liegen die Erwartungen des Publishers hoch, denn er rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Nettoumsatz in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar – die treibenden Spiele sollen dabei Red Dead Redemption 2 sowie ein nicht genannter Titel von 2K Games sein.

Die Verzögerung von Red Dead Redemption 2 begründet Rockstar Games in seinem Blog-Beitrag: Das Spiel sei das erste, was von Grund auf für die neueste Konsolengeneration entwickelt würde. Deshalb benötigten die Entwickler noch etwas Zeit. Im Zuge der Mitteilung hat Rockstar Games noch ein paar neue Screenshots veröffentlicht, die durch ihre Grafikqualität beeindrucken. Read Dead Redemption soll allerdings nicht für den PC, sondern nur für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Neben einer Single-Player-Kampagne ist wie bei Grand Theft Auto V ein Online-Multiplayer-Modus integriert. Rockstar zufolge erzählt das Spiel eine "epische Geschichte vom erbarmungslosen Leben im Herzen Amerikas" und bietet eine weitläufige und erbarmungslose Welt.

Quelle: Rockstar Games

Der erste Teil des Western-Epos' erschien im Mai 2010 und erzählte geradezu meisterhaft die Geschichte von John Marston, der gleich zu Beginn von einem Bandenchef niedergeschossen wird und von der Farmerin Bonnie McFarlane aufgepäppelt wird. Das Spiel verwendet eine verbesserte GTA-IV-Engine und beeindruckte schon damals durch seine natürlich wirkenden und authentischen Landschaften und seine kinoreife Atmosphäre. c't schrieb in seinem Test im Jahr 2010: "Mit Red Dead Redemption beweisen die Entwickler von Rockstar, dass sie auch ohne pubertäre Provokationen coole Geschichten erzählen können und mit einem dichten Missionsgerüst den Spieler durch die vermeintlich öde Prärie leiten. Selten hat ein Spiel so gut die Balance zwischen Spiel und Story gehalten." Im kommenden Jahr wissen wir, ob Rockstar dies erneut gelingt. (mfi)