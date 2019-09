Civilization goes Battle Royale: Das Strategiespiel Civilization 6 hat jetzt einen Battle-Royale-Spielmodus, der mit dem jüngsten Update auf alle Spielfassungen verteilt wird. In dem Mehrspielermodus geht es darum, mit seinen Einheiten so lange wie möglich zu überleben. Dabei müssen neutrale Gegner und von anderen Spielern gesteuerte Widersacher ausgeschaltet werden. Der letzte Überlebende gewinnt.

Der Battle-Royale-Modus von Civ 6 dreht sich im Gegensatz zum Hauptspiel nicht um den Städtebau oder die Erforschung von Technologien. Stattdessen bekommen die Spieler in einem postapokalyptischen Szenario ein paar Einheiten an die Hand, die beschützt und ausgebaut werden müssen. Die wichtigste Einheit ist der Zivilist, der praktisch als Spielfigur fungiert. Stirbt er, scheidet man aus dem Spiel aus.

Red Death: Civilization VI bekommt einen Battle-Royale-Modus (Quelle: Sid Meier's Civilization)

2 bis 12 Spieler

Um den Zivilisten zu beschützen, müssen Militäreinheiten rekrutiert und verbessert werden. Dafür kann man unter anderem die Ruinen von Städten durchsuchen oder die neutralen Raiders besiegen. Im Verlauf einer Runde, die laut Firaxis zwischen 15 und 50 Minuten dauern soll, können Spieler außerdem Atombomben finden und abfeuern.

Der Modus heißt "Red Death", so nennt Entwickler Firaxis auch den radioaktiven Sturm, der sich im Spielverlauf ausbreitet und die Karte kleiner werden lässt. Die bis zu 12 Spieler werden dadurch früher oder später unausweichlich aufeinandertreffen. Red Death kann auch alleine gegen KI-Gegner gespielt werden.

Beim Spielstart hat der Spieler die Auswahl zwischen verschiedenen Fraktionen mit jeweiligen Vor- und Nachteilen. Mehr Details dazu verrät Entwickler Firaxis in den Patch Notes zum Red-Death-Update für Civilization VI. Unter anderem haben die Entwickler auch das User Interface angepasst und neue Tooltips eingebaut, um den frischen Spielmodus besser zu erklären. Der Battle-Royale-Modus für Civilization VI ist für alle Besitzer des Strategiespiels kostenlos.

(dahe)