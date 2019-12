Reddit geht gegen mutmaßliche russische Wahlbeeinflussung in Großbritannien vor

Das Onlineportal Reddit hat nach eigenen Angaben eine koordinierte Kampagne auf der eigenen Seite aufgedeckt, die interne Dokumente aus Handelsgesprächen zwischen den USA und Großbritannien geleakt hatte und aus Russland stammen soll. Die Dokumente hatten im laufenden britischen Wahlkampf bereits für Schlagzeilen gesorgt.

Wie die Reddit-Administratoren in einem Post erklären, legen die Muster, mit denen die verdächtigen und inzwischen gesperrten Accounts vorgegangen waren, eine Verbindung zu Manipulationskampagnen aus Russland nahe. Entsprechende Hinweise habe man auch von Strafverfolgungsbehörden erhalten. Es bestünden Ähnlichkeiten zu einer Kampagne namens "Secondary Infektion", die Facebook im Mai aufgedeckt hatte.

Koordinierte Upvote-Manipulationen

Die fraglichen Dokumente seien Ende Oktober von einem User namens "gregoriator" gepostet und durch koordinierte Upvote-Manipulationen auf der der Social-News-Seite weiter nach oben gebracht worden. Abgesehen von dem ursprünglichen Leak "hat keiner dieser Accounts oder Posts viel Aufmerksamkeit auf der Plattform erhalten", heißt es in dem Administrator-Post. Man habe nun ein Subreddit namens "r/ukwhistleblower" und 61 mit der Kampagne verbundene Nutzerkonten gesperrt.

Die Dokumente selbst waren im britischen Wahlkampf für die Unterhauswahlen am 12. Dezember zu größerer Bekanntheit gekommen. Forscher der Universitäten Oxford und Cardiff sowie des Thinktanks Atlantic Council hatten bereits Anfang Dezember gewarnt, dass der Leak die Handschrift der "Secondary Infektion"-Kampagne trage und möglicherweise der Wahlbeeinflussung dienen solle. Nach dem Leak auf Reddit, der Merkmale der vorherigen russischen Kampagne aufwies, seien Links dazu auch über Twitter und drei deutschsprachige Blogs koordiniert verbreitet worden, erklärten die Forscher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Dokumente im Wahlkampf aufgetaucht

Die geleakten Dokumente stammen angeblich aus Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und den USA für ein Handelsabkommen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Sie sollen belegen, dass die konservative Regierung in Erwägung ziehe, den staatlichen Gesundheitsdienst NHS in Zukunft für Privatisierungen zu öffnen. In einer Pressekonferenz am 27. November hatte Jeremy Corbyn, Chef der britischen Labour-Partei, erstmals eine gekürzte Version der Dokumente präsentiert. Vergangene Woche konfrontierte er Premierminister Boris Johnson in einer Fernsehdebatte erneut mit den Vorwürfen. Johnson bestreitet Pläne, den NHS privatisieren zu wollen, dessen Zukunft zu den zentralen Wahlkampfthemen gehört.

Nach Angaben der BBC sollen die gekürzten Dokumente aus einer Informationsfreiheitsanfrage der NGO Global Justice Now stammen. Woher die ungekürzten Dokumente auf Reddit kamen, sei hingegen unklar. Ein Sprecher von Global Justice Now betonte in einer Stellungnahme, dass niemand die Echtheit der Dokumente angezweifelt habe, unabhängig vom Ursprung des Leaks: "Es handelt sich um Information, nicht Desinformation."

Kampagnen wie "Secondary Infektion" werden auf Facebook immer wieder wegen "koordiniertem unauthentischem Verhalten" gesperrt, aber nicht unbedingt wegen der Verbreitung von Falschnachrichten. Zuletzt hatte das soziale Netzwerk im Oktober zahlreiche Accounts mit gefälschten Identitäten aus Afrika und Asien gesperrt.

[Update 9.12., 13:10 Uhr]: Die Verwendung der Dokumente im Wahlkampf wurde präzisiert. (siko)