Renault kann Nachfrage nach Elektro-Lieferwagen nicht erfüllen

Renault kann derzeit die schnell wachsende Nachfrage nach Lieferwagen mit Elektroantrieb in Deutschland nicht erfüllen. Vor allem bei dem Stadtlieferwagen Kangoo Z.E. übertreffe das Kundeninteresse derzeit die Liefermöglichkeiten deutlich, sagte Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Düsseldorf.

Grund dafür seien nicht zuletzt Engpässe bei der Batterieproduktion. Doch hofft der Konzern, das Problem noch in diesem Jahr in den Griff zu bekommen.

Engpässe bei der Batterieproduktion des Renault KANGOO Z.E.

Nachfrage durch Fahrverbote

"Gerade im innerstädtischen Lieferverkehr wird der elektrische Antrieb immer wichtiger. In Zeiten drohender Fahrverbote kommen die Vorteile der lokal emissionsfreien Elektrofahrzeuge voll zum Tragen", erklärte der Manager die steigende Nachfrage. Renault baut derzeit sein Angebot an Lieferwagen mit reinem Elektroantrieb weiter aus.

Renault hat seit 2013 reine Elektrofahrzeuge im Angebot. Der Kleinwagen Zoe war nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr das meistverkaufte rein elektrisch betriebene Fahrzeug in Deutschland.

Elektrischer Zuwachs

Insgesamt verkaufte Renault nach jüngsten Zahlen im vergangenen Jahr 6360 Exemplare in Deutschland bei einer Steigerung von gut 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Elektrolieferwagen Kangoo Z.E. stieg der Absatz um 74 Prozent auf 758 Exemplare.

Renault will seine im Oktober 2017 ausgegebene Elektrooffensive auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Bis 2022 plant der Konzern Hochgeschurtz zufolge die Markteinführung von acht neuen rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.

