(Bild: Capcom)

Resident Evil 7 wird der erste Third-Party-Titel in Microsofts "Xbox Play Anywhere"- Programm. Beim Kauf der Xbox-One-Version bekommen Konsolen-Besitzer die PC-Fassung kostenlos dazu – und umgekehrt.

Microsoft erweitert sein "Xbox Play Anywhere"-Programm künftig auch um Software von Drittherstellern. Den Anfang macht dabei der Titel "Resident Evil 7" von Capcom. Wie Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter bekannt gab, wird das Spiel Teil von "Xbox Play Anywhere". Kunden, die sich die Xbox-One-Version des Titels kaufen, bekommen die PC-Fassung für Windows 10 kostenlos und umgekehrt. Einzige Voraussetzung: Das Spiel muss digital direkt bei Microsoft gekauft werden.

Cross-Buy und Cross-Saves

Die Cross-Plattform-Initiative "Xbox Play Anywhere" startete am 13. September 2016. Bislang fanden sich im Line-up fast ausschließlich von Microsoft produzierte Spiele wie "Gears of War 4" oder "Forza Horizon 2". Mit "Everspace" und "Astroneer" wurden jüngst zwar auch zwei Indie-Games im "Play-Anywhere-"Programm angeboten, "Resident Evil 7" ist jedoch der erste Vollpreis-Titel, der nicht von Microsoft stammt. Längerfristig will Microsoft auch andere Publisher für die Initiative begeistern.

Neben der Cross-Buy-Funktion bietet Play Anywhere auch die Möglichkeit, Spielstände auf der jeweils anderen Plattform zu nutzen. Achievements und DLCs sind ebenfalls auf beiden Plattformen gültig.

VR, 4K und HDR

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für Xbox One, PC und PlayStation 4. Auf der Sony-Konsole ist der Horror-Titel komplett mit PlayStation VR spielbar. Diese Funktion ist auf dem PC, etwa mit Oculus Rift oder HTC Vive, nicht nutzbar. PC und PlayStation 4 unterstützen zudem 4K-Auflösung. Support für den HDR-Farbraum ist auf der Xbox One S, der PlayStation 4 Pro und dem PC verfügbar. (vbr)