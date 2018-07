Schafft es der Hamster lebend durch die Zeitreise? (Bild: catmic.itch.io)

Purpur Tentakel ist zurück: Eine inoffizielle Fortsetzung schickt die Helden des 2D-Adventures "Day of the Tentacle" wieder auf Zeitreise zur Rettung der Welt.

Die Figuren aus den Kultspielen "Maniac Mansion" von 1987 und "Day of the Tentacle" von 1993 sind zurück: In einer inoffiziellen Fan-Fortsetzung namens "Return of the Tentacle – Prolog" begeben sich die Freunde Bernard, Laverne und Hoagie erneut zum verrückten Erfinder Dr. Fred und woller per Zeitreise die Welt vor größenwahnsinnigen Tentakeln beschützen, wie es in der Ankündigung heißt.

Bild 1 von 4 Return of the Tentacle - Prolog (4 Bilder) "Es werden größenwahnsinnige Tentakel gejagt, irrsinnige Dialoge geführt und verrückte Rätsel gelöst."(aus der Ankündigung)

Die 2D-Point-and-Click-Adventures von Lucasarts haben auch heute nichts von ihrem Witz und Charme verloren, weshalb sie nahezu unbestritten Klassiker-Status genießen. Ein freies Fan-Projekt hat nun auf Basis der Game-Engine Unity sowie mit handgezeichneten Hintergründen die Figuren der Vorgänger auferstehen lassen – und verspricht zudem, sie im Verlauf von "Return of the Tentacle – Prolog" auch auf Figuren aus ganz anderen Spieletiteln treffen zu lassen. Das Vorbild "Day of the Tentacle" war bereits 2016 in einer HD-Neuauflage erschienen.

Die Entwickler schreiben, sie wollen "die Atmosphäre und den Spaß des alten Klassikers stilgerecht in das 21. Jahrhundert bringen". Das Spiel ist für Windows, macOS und Linux kostenlos verfügbar. Text und Ton sind auf englisch und deutsch enthalten. Außerdem gibt es den Soundtrack separat als Download.

