(Bild: Revell)

Mit der Mini-Fotodrohne C-me will Revell aus Bünde auf der CES 2017 die fliegende Kamera für jedermann präsentieren, die wie ein Smartphone immer dabei sein kann und den Selfie-Stick ersetzt.

Die C-me vom Modellbau-Unternehmen Revell in Bünde ist eine kompakte, fliegende Kamera, die neue Selfie-Perspektiven und das Teilen von Fotos und Videos ermöglichen soll. Die C-me wird über eine App gesteuert und ist mit einer 8-MP-Kamera für Fotos und Videos ausgestattet. Sie filmt und fotografiert in Full HD und im 360-Grad-Panorama-Format.

C-me ist jedoch nicht nur eine fliegende Kamera, sondern teilt auf Wunsch des Nutzers Fotos und Videos noch während des Fluges in den ausgewählten Social Media-Kanälen, so die Produktankündigung.





Bild: Revell

Automatiken

Die C-me ist mit einem integrierten Akku ausgestattet und wird per Smartphone-App gesteuert. Sie beherrscht zudem verschiedene automatische Flug-Modi. Per Knopfdruck in der App startet die C-me und schwebt dann automatisch wahlweise in einer Höhe von drei oder fünf Metern. Ebenso soll das automatische Landen funktionieren.

Will der Fotograf die C-me wieder zur Rückkehr auffordern, soll ein entsprechender kurzer Knopfdruck genügen. Die Follow-me-Funktion soll sicherstellen, dass die C-me auch in Bewegung stets das richtige Objekt im Blick hat.

Preise, Verfügbarkeit und Kompatibilität

Die C-me soll ab April 2017 für 200 Euro in den Farben Schwarz, Rot, Türkis und Purple verfügbar sein. Die App findet sich dann gratis im Google Play Store und im Apple App Store, heißt es in der Ankündigung. (keh)