Das Rheinland-Pfälzische Bildungsministerium untersagt einer Schule, dass Schüler dort weiterhin eigene Laptops bei den Abiprüfungen nutzen dürfen.

Die einzige Schule in Rheinland-Pfalz mit eigenen Laptops der Schüler in allen Fächern ist mit dem Bildungsministerium in Streit geraten. Mädchen und Jungen der Berufsbildenden Schule (BBS) Westerburg im Westerwald schreiben seit vielen Jahren auch das Abitur in den Leistungskursen mit ihren Rechnern – doch nun hat das Ministerium dies verboten. "Wir müssen sicherstellen, dass während des Abiturs keiner ins Internet geht und zum Beispiel was zum Faust von Goethe nachschaut", sagte am Mittwoch Ministeriumssprecherin Sabine Schmidt in Mainz.

Protest der Schüler

Die Schülervertretung hatte sich mit einem Protestbrief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt. Schulleiter Joachim Dell sagte im Online-Auftritt des SWR-Jugendradiosenders DasDing, das Verbot beleidige die Intelligenz der BBS hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, Spicken beim Abi zu verhindern. "Es steht fast hinter jedem Rechner ein Lehrer. Dann haben wir Plagiatsprogramme, die durchlaufen. Dann ist natürlich das WLAN ausgeschaltet."

Ministerium will Chancengleichheit schaffen

Schmidt erklärte: "Wir müssen sicherstellen, dass alle Abiturienten die gleichen Chancen und alle Schulen die gleichen Bedingungen haben." Mit dem neuen bundesweiten Fundus an Abituraufgaben für Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch gelte das um so mehr. Am Mittwoch hätten Vertreter des Ministeriums und anderer Behörden an der BBS Westerburg begonnen, nach einer Lösung zu suchen. Denkbar sei vieles, beispielsweise die Nutzung schuleigener Computer im Abitur. Schulsprecherin Aslihan Yalcin sagte der Rhein-Zeitung, gerade dies sei technisch und organisatorisch nicht möglich. (dpa) / (bbo)