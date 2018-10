Ride Pass: Fahrservice Uber führt Abo-Flatrate ein

Mit Ride Pass hat der Dienstleister zur Personenbeförderung Uber ein Flatrate-Modell eingeführt. Das monatlich kündbare Abo kann man vorerst ausschließlich in den US-Städten Austin, Denver, Los Angeles, Miami und Orlando buchen. In L.A. soll das rund 25 US-Dollar pro Monat kosten – in den anderen Metropolen sind 15 US-Dollar fällig, führt das Unternehmen in einer Newsmeldung aus.

Ob das Preismodell auch nach Deutschland kommt, ist bislang unklar. Hierzulande ist der Fahrservice noch nicht sehr weit verbreitet und Uber zufolge nur in Berlin und München verfügbar.

Wer in einer der genannten US-Städte lebt und das Angebot bucht, soll rund um die Uhr so viele Uber-Fahrten wie er will buchen können. Ride Pass soll man über die Uber-App beantragen und kündigen können. Das Abo verlängert sich monatsweise automatisch. In Los Angeles sollen Ride-Pass-Kunden zusätzlich ohne Extrakosten Zugriff auf E-Bikes und Scooter von Uber haben. (des)