Riot Games: League of Legends Mobile und Overwatch-Konkurrent in Arbeit

Der Name "Riot Games" war bisher etwas irreführend: Das Studio mit Sitz in Kalifornien hatte seit seiner Gründung 2006, abgesehen von ein paar Minigames, nämlich nur ein einziges Spiel entwickelt. League of Legends, eines der erfolgreichsten PC-Spiele überhaupt, feiert am 27. Oktober seinen zehnten Geburtstag. Zu diesem Anlass hat Riot nun im Livestream eine ganze Reihe von neuen Spielen vorgestellt – und gibt dem "Games" im eigenen Namen damit endlich eine Berechtigung.

Neue Titel von Riot in der Übersicht

League of Legends Wild Rift: Bisher war das Moba-Spiel League of Legends exklusiv auf Windows-PCs und Macs spielbar. Riot arbeitet aber an einer abgewandelten Version namens "Wild Rift" für Mobilgeräte und Spielekonsolen. Im Kern ähnelt Wild Rift der PC-Vorlage, allerdings mussten Fähigkeiten und Gameplay auf die veränderten Steuerungsmethoden von Handys und Konsolen angepasst werden. In einem kurzen Trailer sieht man etwa, wie man den sonst so schnurstracks fliegenden Ashe-Pfeil in der Handy-Fassung im Flug steuern kann. Wild Rift soll 2020 erscheinen.

Legends of Runeterra: Auch Riot Games arbeitet an einem Sammelkartenspiel im Stil von Hearthstone und Valves Artifact. Wie auch Blizzards Hearthstone, das Figuren aus dem Warcraft-Universum nutzt, setzt Riot in Legends of Runeterra auf bekannte Helden aus League of Legends, die für LoR aber neu gezeichnet werden. Legends of Runeterra ist kostenlos spielbar. Im Gegensatz zu vielen anderen Sammelkartenspielen muss man in LoR keine Lootboxen kaufen, berichtet IGN: Stattdessen kann man Karten, die man haben möchte, einfach direkt erwerben. LoR startet Anfang 2020 für PC als Beta, eine Mobilversion soll folgen.

Project A: Noch unter einem Codenamen arbeitet Riot an einem Online-Shooter im Stil von Blizzards Overwatch. Neben dem reinen Shooter-Gameplay können Spieler je nach Spielfigur verschiedene Spezialfähigkeiten einsetzen. Project A spielt im Gegensatz zu den anderen Spielen nicht im "League of Legends"-Universum, sondern baut auf ein komplett neues Setting auf. Noch ist unklar, wann Project A auf den Markt kommt.

LoL Esports Manager: League of Legends gehört zu den beliebtesten E-Sports-Spielen der Welt. Mit dem Esports Manager sollen Spieler Teams managen können, wie man es auch von Manager-Spielen traditioneller Sportarten kennt. Noch ist wenig über den Esports Manager bekannt. Er soll 2020 starten und vorerst die Kader aus der chinesischen Profi-Liga LPL beinhalten.

Teamfight Tactics wird mobil: Riots Autobattler Teamfight Tactics bekommt eine Version für Android und iOS. Damit zieht Riot mit anderen Autobattler-Spielen gleich, die bereits für Mobilgeräte verfügbar sind.

Ein Kampfspiel und ein MMO? Im Riot-Stream waren kurzzeitig Szenen aus einem Kampfspiel im Stil von Soul Calibur zu sehen, in denen sich zwei Figuren aus dem "League of Legends"-Universum gegenseitig die Köpfe einklopften. "Project L" befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Ebenfalls noch recht obskur bleibt "Project F". In diesem Spiel sollen die Spieler gemeinsam mit Freunden die Welt von Runeterra erkunden können. Offenbar wird Project F aus der Vogelperspektive gespielt, Fans von League of Legends hoffen auf ein MMO.

Riot gegen Blizzard

In Community-Foren wird Riot, das zu 100 Prozent dem chinesischen Konglomerat Tencent gehört, nach den zahlreichen Neuankündigungen häufig mit Blizzard verglichen. Das liegt unter anderem daran, dass einige Spiele Ähnlichkeit haben: Project A ist in einem Genre, das von Blizzards Overwatch populär gemacht wurde, und Legends of Runeterra ist wie Blizzards Hearthstone ein Kartenspiel.

Der Vergleich geht aber noch weiter: Blizzard wurde bekannt als Studio, das zwar wenige, dafür aber immer hochwertige PC-Spiele mit eigenen Franchises entwickelte: Diablo, Starcraft, World of Warcraft. Eine solche Qualität darf man auch Riot Games zutrauen, zumal das Studio hinter dem Riesenerfolg von League of Legends auf über 2500 Mitarbeiter gewachsen ist.

In den Vergleichen zwischen Riot Games und Blizzard schwingt auch die Enttäuschung über Blizzard mit: Das legendäre Studio hat nach dem Merger mit Activision an Sympathie eingebüßt, Spiele wie Diablo 3 konnten eingefleischte Fans nicht überzeugen. Immer wieder wurde Blizzard dafür kritisiert, sich zu stark an Mobilspieler anzubiedern. Zuletzt stand das Unternehmen in der Kritik, nachdem es einen E-Sportler, der sich mit den Hongkong-Protesten solidarisiert hatte, für ein Jahr gesperrt hatte. (dahe)