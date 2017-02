Zum ersten Mal sind auf einer offiziellen Rennstrecke zwei autonome Autos gegeneinander angetreten. Eines der beiden übertrieb es in einer Kurve.

Der erste Lauf der neuen Rennserie für autonome Autos Roborace in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde am Wochenende durch einen Unfall entschieden. Im Rahmen des ePrix waren auf einem Straßenrundkurs zwei unbemannte DevBots gegeneinander angetreten, wie Electrek berichtet. Während das Siegerauto eine Spitzengeschwindigkeit von etwa 185 km/h fuhr, habe DevBot 2 "die Grenzen der künstlichen Intelligenz" erreicht, wie die Veranstalter des Roborace auf Twitter schreiben. Kein Mensch sei zu Schaden gekommen. Electrek berichtet, das zweite Auto habe eine Kurve zu schnell angefahren und sei in die Begrenzung geraten.

Beim DevBot handelt es sich noch um einen Robocar-Vorläufer, der anders als das geplante Endprodukt, noch eine Fahrerkabine aufweist. Er kann also von einem Piloten ebenso wie vom Rechner gesteuert werden. Während des Rennens saß kein Mensch in den beiden Autos. Das Autoblog Argentina hat ein Bild des Unfallautos getwittert:

La ironía de Roborace tras el choque contra la estatua de Lola Mora: “Ningún piloto resultó herido”

Das Rennen sei zwar als das "erste zwischen zwei fahrerlosen Autos" angekündigt worden und auch seien das erste Mal zwei dieser Gefährte gleichzeitig auf einer offiziellen Rennstrecke unterwegs gewesen, ihre Entwicklung stehe aber noch am Anfang. Geplant ist, das verschiedene Teams mit technisch gleich ausgestatteten Wagen mit ihrer selbst entwickelten Software gegeneinander antreten. Das nächste Rennen könnte am 1. April in Mexico City stattfinden.

