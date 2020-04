Roboter lernen selbstständig das Laufen

Zwei Studien zeigen, wie das Laufenlernen für vierbeinige Roboter stärker automatisiert werden kann. Darauf weisen die beiden Google-Forscher Xue Bin Peng und Sehoon Ha hin. In einem Blogbeitrag erklären sie die unterschiedlichen Verfahren.

Natürliche Bewegungsabläufe lernen

In der ersten Studie geht es um das Lernen von Gangarten anhand natürlicher Vorbilder. Hierbei werden zunächst die Bewegungsabläufe eines Vierbeiners, etwa eines Hundes, mit Motion Capture Systemen erfasst. Im zweiten Schritt werden sie der Morphologie des simulierten Roboters angepasst. Der optimiert sein Laufverhalten daraufhin in einer physikalischen Simulation, in die per Zufallsgenerator einige Varianzen eingefügt werden, etwa bei der Oberflächenreibung, der Stärke der Motoren oder dem Gewicht des Roboters.

Dieser per Verstärkungslernen erworbene Umgang mit kleinen Abweichungen führe bei der Übertragung auf einen realen Roboter zu robustem Laufen sowie komplexeren Bewegungen wie Drehen im Kreis oder Sprüngen, die denen des biologischen Vorbilds recht ähnlich seien. Nur wenige Minuten aufgezeichneter Bewegungsdaten seien erforderlich, um dieses Ergebnis zu erzielen. Neben natürlichen Bewegungsabläufen könnten auf die gleiche Weise auch künstlich entworfene Bewegungen erlernt werden.

Das Video zeigt, wie vierbeinige Roboter das Laufverhalten lernen können. (Quelle: Jason Peng, Google Research)

Multitask-Lernverfahren

Die zweite Studie beschäftigt sich mit der Automatisierung des Laufenlernens bei einem realen Roboter. Hier sei bislang häufig menschliche Assistenz gefordert, wenn der Roboter den Trainingsbereich zu verlassen droht oder wenn er umkippt, schreiben die Google-Forscher. Um diese manuellen Eingriffe zu minimieren, haben sie ein Multitask-Lernverfahren entwickelt, bei dem der Roboter sich bei seinen Laufübungen stets am Zentrum des Trainingsgeländes orientiert.

Roboter können auch ohne große menschliche Assistenz das Laufen lernen. (Quelle: Sehoon Ha, Google Research)

Ein weiterer Algorithmus sorgt für die Balance zwischen Sicherheit und Belohnung, sodass Stürze minimiert werden. Das Verfahren sei auf verschiedenen Untergründen erfolgreich getestet worden, so die Forscher. Um die Datengrundlage für lernende Roboter noch mehr zu erweitern, wollen sie zukünftig auch die Möglichkeiten, von Videoaufnahmen zu lernen, verstärkt untersuchen. (olb)