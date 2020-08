Roboter mit "Fettgewebe" laufen länger

Nichts gegen Fett: Der Begriff beschreibt energiereiche Stoffe, die über den gesamten Körper verteilt sind und es einem Menschen erlauben, bis zu 40 Tage ohne Nahrung zu überleben. Zugleich helfen Fette, den Wärmehaushalt zu regulieren, und polstern innere Organe gegen mechanische Einwirkungen. Jetzt haben Forscher der University of Michigan dieses Prinzip der multifunktionalen, dezentralen Energiespeicherung auf Roboter übertragen.

In der aktuellen Ausgabe von Science Robotics berichtet ein von Mingqiang Wang geleitetes Autorenteam von einer neuartigen, wiederaufladbaren Zink-Luft-Batterie, die in die Hülle von Robotern integriert werden kann. Normalerweise würde die Batterie etwa 20 Prozent des Platzes wie auch des Gewichts bei einem Roboter beanspruchen, erklärt Nicholas Kotov, Leiter der Forschungen, in einer Mitteilung der University of Michigan. "Strukturelle Batterien", die neben der Energieversorgung zugleich mechanische Aufgaben übernehmen, könnten daher Gewicht reduzieren und die Möglichkeiten beim Design erweitern.

Doch das ist nicht alles. "Wir schätzen, dass Roboter ihre Energiekapazität um das 72-fache steigern können, wenn sie statt einer einzelnen Lithium-Ionen-Batterie Zink-Batterien in ihre äußere Hülle integrieren würden", sagt Wang, der inzwischen am chinesischen Harbin Institute of Technology forscht. Die von ihm mit entwickelten Zink-Batterien erzeugen Strom, indem sie Hydroxid-Ionen durch eine zwischen Zink-Elektrode und Außenluft liegende Membran aus Aramid-Nanofasern und einem wässrigen Polymer-Gel leitet. Die verwendeten Materialien seien billig, leicht zu beschaffen und weitgehend ungiftig, erklären die Forscher. Die Zink-Batterie, für die die University of Michigan Patentschutz beantragt hat, sei daher umweltverträglicher als bislang verwendete Batterien und könne auch nicht in Brand geraten.

Verteilter Speicher statt "Fettsack"

Anhand von Robotern, die nach dem Vorbild von Tausendfüßlern und Skorpionen gestaltet wurden, demonstrieren die Forscher in einem Video die Funktion des Verfahrens. Gegenüber Lithium-Ionen-Batterien haben Zink-Batterien allerdings den Nachteil, dass ihre Kapazität bereits nach etwa 100 Ladezyklen nachlässt, während Lithium-Ionen-Batterien mehr als 500 Mal wieder aufgeladen werden können. Grund dafür sind Dendriten, die sich im Lauf der Zeit an der Zinkelektrode bilden, die Membran durchstoßen und dadurch Kurzschlüsse bewirken können. Die starken Aramid-Fasern, die auch in kugelsicheren Westen verwendet werden, sollen diesen Prozess verlangsamen. Zudem seien die Batterien leicht auszuwechseln, da sie aus preiswerten und wiederverwertbaren Materialien bestünden, versichern die Wissenschaftler.

Der größte Vorteil ist aber die wie bei biologischen Lebewesen über den Körper verteilte Energieversorgung. "Wir tragen ja auch keinen einzelnen Fettsack mit uns herum", sagt Kotov. "Das wäre nicht nur unhandlich, sondern würde auch hohe Kosten für die Energieübertragung verursachen. Dezentrale Energiespeicherung, wie sie uns die Biologie vormacht, ist der richtige Weg zu biomorphen Geräten."

(jk)