Nach dem Roboterwettbewerb Enrich in Zwentendorf stellt sich General Michael Janisch vom österreichischen Amt für Rüstung und Wehrtechnik den Fragen von heise online.

Der Roboterwettbewerb Enrich in Zwentendorf wurde maßgeblich vom österreichischen Amt für Rüstung und Wehrtechnik finanziert, das auch die radioaktiven Strahlungsquellen zur Verfügung stellte. Dessen Leiter, General Michael Janisch, stellte sich unseren Fragen.

heise online: Herr Janisch, vielleicht können Sie sich und das Amt, das Sie vertreten, zunächst einmal vorstellen?

"Missing Link"

