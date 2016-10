Im Herbst 2017 soll mit Red Dead Redemption 2 der Nachfolger für Rockstar Games' vielgelobten Open-World-Western aus dem Jahr 2010 erscheinen. Der erste Trailer erlaubt einen Blick auf die Spielewelt im amerikanischen Westen.

Später als gemutmaßt, aber dafür gleich mit einem eigenen Trailer hat Rockstar Games für kommenden Herbst eine Fortsetzung für sein hochgelobtes Open-Word-Westernspiel "Red Dead Redemption" angekündigt. Red Dead Redemption 2 soll demnach im Herbst 2017 für die Playstation 4 und die XBox One erscheinen – der PC wird nicht erwähnt. Laut Rockstar wird das Spiel eine epische Geschichte vom erbarmungslosen Leben im Herzen Amerikas erzählen. Außerdem dient die große und atmosphärische Welt auch als Bühne für einen neuen Multiplayer.

Erster Trailer für Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption war im Frühjahr 2010 für die Playstation 3 und die XBox 360 erschienen und von Kritikern hochgelobt worden. In dem Spiel steuerte man den mysteriösen Protagonisten John Marston durch allerlei Abenteuer in einer weitläufigen Westernlandschaft. c't lobte im Spieletest die Missionsvielfalt, die coolen Geschichten und den Verzicht auf die pubertären Provokationen der GTA-Titel aus dem gleichen Haus. Selten habe ein Spiel so gut die Balance zwischen Spiel und Story gehalten. (mho)