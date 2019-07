Routenportal: GPSies geht über in AllTrails

Das im deutschsprachigem Raum und auch in anderen europäischen Ländern beliebte Tourenportal GPSies geht ab Mitte August über ins US-Portal AllTrails. Darüber informierte der bisherige Betreiber des Portals, Klaus Bechtold, in einem Newsletter an registrierte Benutzer. Die auf www.gpsies.com gesammelten Touren, privat oder öffentlich geteilt sollen spätestens Mitte August über die Seite www.alltrails.com abrufbar sein.

Schon für Basisfunktionen wie das Herunterladen von GPX-Dateien ist ein Abo nötig. Bei GPSies war das im Grundsatz kostenlos, auch wenn natürlich Spenden gern gesehen waren.

Bittere Pillen

Die GPSies-Website wird sich bis Mitte August weiterhin wie bisher nutzen lassen – laut Newsletter soll das auch danach noch der Fall sein. Ein Umzug von GPSies-Benutzern zu AllTrails soll mit wenig Aufwand verbunden sein. Tatsächlich aber auch mit weniger Funktionen. So startet das Einloggen beim neuen Dienst zwar sofort den Import der GPSies-Daten – die bisher unter "Meine Strecken" gespeicherten Routen finden sich bei AllTrails nun unter "Karten" – allerdings mit dem Datum der Datenübernahme. Somit kann man nicht mehr erkennen, wie aktuell ein Tourenvorschlag ist. Außerdem fehlen gespeicherte Suchen, also Suchaufträge für Touren, die man immer wieder anhand der feingranular einstellbaren Filterkriterien konservieren konnte.

Am ärgerlichsten ist aber dies: Eine bei GPSies kostenlos verfügbare Kernfunktion, der Download von GPX-Dateien fürs Navi, ist bei AllTrails nur mit einem kostenpflichtigen Pro-Abo (30 Euro/Jahr oder 60 Euro/3 Jahre) zu bekommen. Bei GPSies musste man sich dafür nicht einmal anmelden – für viele Nutzer ein wichtiger Punkt. Selbst ein Ausdruck einer Tour als PDF ist abopflichtig.

Die Routenberechnung bei AllTrails arbeitete beim ersten Test unzuverlässig. Sie schlug zwischendurch Routenabschnitte vor, wo keine Wege waren.

Was ebenfalls fehlt, sind die bei GPSies vielfältigen Konvertierungsfunktionen, mit deren Hilfe Routen und Tracks auch für exotischere Wandernavis zu bekommen waren. Ein erster Test zeigte auf AllTrails Schwächen beim Erstellen eigener Routen. Sie hielten sich nicht immer an existierende Wege, auch dann nicht, wenn es angebracht ist, etwa beim Rennrad. Hier nutzte GPSies das Routing mit Graphhopper. Holprig ist bislang auch die Spracheneinstellung der AllTrails-Seite. Auf Deutsch erschien die Alltrails-Seite bis dato nur, wenn man www.alltrails.com/de/ als URL verwendet.

Das Portal Alltrails wurde 2010 gegründet und ist in den Händen der Kapitalgesellschaft Spectrum Equity (weitere Investments unter anderem: Prezi, Jimdo, Bitly). Bislang soll Alltrails rund 75.000 von Hand kuratierte Touren enthalten, insgesamt mehr als 90 Millionen Kilometer erfasster Routen und mehr als 10 Millionen registrierte Benutzer haben. Offenbar ist AllTrails auf Einkaufstour. Erst am 18. Juli gab AllTrails bekannt, dass sie ebenfalls das Portal trails.com aquiriert haben wie zuvor das britische Portal iFootpath im April.

Der Datenübernahme beim Umzug kann man widersprechen – schließlich liegen die Server von AllTrails in den USA, einem Drittstaat, für den die Europäische Kommission keinen Beschluss gefasst hat, der bestätigt, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet wird. Bechtold nutzt daher nach eigenem Bekunden Standardvertragsklauseln (EU-Verantwortlicher an Nicht-EU-Verantwortlichen, Set II), die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden.

Schluss nach 13 Jahren

Klaus Bechtold betrieb GPSies als Hobbyprojekt seit 2006. Finanziert wurde das Portal zunächst aus eigener Tasche, aktuell durch Spenden und Kooperationen beziehungsweise Werbung. Die Website ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt, wofür Mitglieder gesorgt haben. Unklar ist, ob auch AllTrails weiterhin Daten für Open StreetMap zur Verfügung stellen wird – hier zählte GPSies in der Vergangenheit zu den Top-Förderern.

Bechtold will den Übergang auf AllTrails noch eine Weile begleiten, um die "besten GPSies-Funktionen" noch zu integrieren – welche dann fehlen, wurde noch nicht kommuniziert. Er bedankte sich abschließend bei seinen vielen Unterstützern und seiner Familie, die laut Bechtold öfter hat zurückstecken müssen.

Als Alternativen drängen sich nun unter anderem Outdooractive und Komoot auf, für den GPX-Download sind beide Portale anmeldepflichtig, einige Funktionen sind ebenfalls kostenpflichtig. (mil)