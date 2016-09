(Bild: Tham Hua)

Samsung habe in Europa 57 Prozent der wegen Brandgefahr zurückgerufenen Smartphones ausgetauscht, der Verkauf von Neugeräten werde am 28. Oktober wieder aufgenommen, teilte das Unterehmen nun mit.

In Europa seien schon 57 Prozent der wegen Brandgefahr zurückgerufenen Galaxy Note 7 ausgetauscht, gibt Samsung bekannt. Damit werde das am 19. September begonnen Austauschprogramm voraussichtlich Anfang Oktober komplettiert, sodass die regulären Verkäufe am 28. Oktober starten könnten. Bislang machte eher Ende November als Datum für die Wiederaufnahme die Runde.

Samsung hatte erst vor kurzem das Verfahren für den Austausch ändern müssen: Anfangs hatte der Konzern verlangt, dass Kunden ihr gefährdetes Gerät einschicken müssen, bevor sie ein fehlerfreies Smartphone bekämen. Doch der beauftragte Kurierdienst DHL weigerte sich in Einklang mit gesetzlichen Bestimmungen, die brandgefährlichen Geräte zu transportieren. Mittlerweile tauscht Samsung die Geräte direkt an der Haustür um.

Die weltweite Rückrufaktion von 2,5 Millionen Smartphones samt Verkaufsstopp war eingeleitet worden, nachdem sich bei Dutzenden Galaxy Note 7 der Akku zu stark erhitzte und teils Brände verursachte. (jow)