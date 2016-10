(Bild: Thomas Auerbach, TU Bergakademie Freiberg)

Mit der von der TU Freiberg entwickelten Anwendung FwA 16/1 lassen sich Informationen über potenzielle Gefahren bei verunfallten Fahrzeugen abrufen.

Wenn Rettungskräfte bei einem Unfall anrücken, müssen sie wissen, ob von einem verunglückten Pkw oder Lkw eine technische Gefahr ausgeht. Für Feuerwehren in Sachsen gibt es nun eine neue iPad-App, die hier digitale Abhilfe leistet: Die Feuerwehr-Anwendung FwA 16/1, entwickelt von der TU Bergakademie Freiberg, verfügt seit dieser Woche über diese Funktion.

Mit einem Foto des Kennzeichens ist per App automatisch das Rettungsdatenblatt eines Fahrzeugs über das Kraftfahrtbundesamt abrufbar. Rettungskräfte können so am Unfallort wichtige Daten über Gefahrenzonen bei Fahrzeugen online abrufen. Dazu gehören unter anderem die Lage und die Art der verbauten Batterien, enthaltene Treibgaspatronen für Airbags oder verstärkte Rahmenteile.

In FwA 16/1 stecken bereits jetzt unter anderem Hydrantenpläne, ein Modell zur Atemschutzüberwachung und eine Gefahrstoffdatenbank. Die App steht seit 2015 allen 431 Kommunen im Freistaat samt einem iPad zur Abfrage kostenlos zur Verfügung. (mit Material von dpa) / (bsc)