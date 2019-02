Safer Internet Day 2019: Gemeinsam gegen Hate Speech im Netz

Der Safer Internet Day trägt sein zentrales Anliegen im Namen: Der internationale Aktionstag lenkt jedes Jahr mit vielen Veranstaltungen und Veröffentlichungen die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit im Internet. Er ruft unter dem desjährigen Motto "Together for a better Internet" dazu auf, sich für ein besseres Netz auch im Hinblick auf Kinder und Jugendliche zu engagieren.

Aktionen gegen Hassrede

In diesem Jahr findet der Safer Internet Day am 5. Februar statt und rückt den wachsenden Einfluss von Hassrede (Hate Speech) in den Mittelpunkt. Laut einer Forsa-Studie von 2018 breitet sich der Hass im Netz weiter aus: 78 Prozent der Internetnutzer gaben bei der Befragung an, bereits mit Hasskommentaren konfrontiert worden zu sein. Das bedeutet einen Anstieg um 11 Prozent im Vergleich zu 2017.

Auf der zentralen Veranstaltung zum Safer Internet Day in Düsseldorf wollen SchülerInnen, Prominente und Politiker am Dienstag ein gemeinsames Zeichen gegen den Hass im Netz setzen. In diesem Zusammenhang stellen die Organisatoren auch die neue Videoreihe #lauteralshass vor. In dieser zeigen YouTuber wie Silvi Carlsson und Pocket Hazel, warum sie sich von Hatern nicht einschüchtern lassen und geben Tipps im Umgang mit Hate Speech.

Mitmachaktion #lauteralshass

Während des SID 2019 rufen die Organisatoren alle Teilnehmer dazu auf, Kommentare, Videos und Bilder mit dem Hashtag #lauteralshass zu posten und so ein Zeichen gegen Hate Speech zu setzen. Weitere Materialien zu dieser bundesweiten Mitmachaktion stellt der Organisator klicksafe auf seiner Homepage zur Verfügung. Dort finden Eltern und Pädagogen zudem frei zugängliche Materialen zum Thema Hate Speech. Etwa die Broschüre "Hate Speech - Hass im Netz - Informationen für Fachkräfte und Eltern".

Medienkompetenzvermittlung

Abseits des Leitthemas finden zahlreiche weitere Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet statt. Sie setzen unter anderem Schwerpunkte auf Medienkompetenz und diskutieren über neue Technologien. So lädt etwa die Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin zu einem Fachtag rund um Mediennutzung und frühe Kindheit ein. Die Landesmedienanstalt Saarland organisiert eine Podiumsdiskussion um Verantwortung und Erklärbarkeit von Künstlicher Intelligenz und in der Hamburger Medienwerkstatt "FabrikKlick" testen Kinder Online-Spiele für Kinder. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BGzA) veröffentlichte zum diesjährigen Safer Internet Day einen kostenlosen Ratgeber für Eltern. Dieser gibt Tipps zum Umgang mit der Mediennutzung von Kindern.

Den globalen Safer Internet Day koordiniert das europäischen Insafe-Netzwerk im Rahmen des CEF Telecom Programms der Europäischen Kommission. In Deutschland setzt die "EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz" klicksafe.de den Aktionstag um.

(mre)