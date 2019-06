Salesforce: Umsatzsprung durch Cloud-Geschäft

Der SAP-Konkurrent Salesforce hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres seinen Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Wie Salesforce am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte, stiegen die Umsätze um 24 Prozent auf 3,74 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn nahm im Jahresvergleich um 14 Prozent zu. Unter dem Strich bleiben dem Unternehmen 392 Millionen Dollar. Die Aktie stieg nachbörslich um etwa drei Prozent.

Anfang März hatte Salesforce noch eine Umsatzsteigerung von 22 Prozent in Aussicht gestellt. Die weiterhin guten Geschäfte mit Cloud-Anwendungen sorgten jedoch für ein besseres Ergebnis. Das Unternehmen hob deshalb auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.

Dank Cloud-Geschäft im Aufwind

Salesforce gilt als Vorreiter bei Cloud-Anwendungen. Bereits seit 1999 bietet das kalifornische Unternehmen Anwendungen in der Cloud an. Die Konkurrenz setzte damals noch auf das herkömmlich Lizenzmodell. Mittlerweile nutzen viele Unternehmen Software aus der Cloud. Die fortschreitende Digitalisierung in Unternehmen treibt die Nachfrage für Cloud-Anwendungen an, von denen Salesforce derzeit profitiert.

Doch die Konkurrenz schläft nicht: SAP, Oracle und Microsoft bieten ebenfalls Cloud-Anwendungen an, können jedoch nicht ganz mit dem Konkurrenten mithalten. Derzeit wächst der Markt für Kunden-Management-Software. Davon profitiert Salesforce, die sich 2018 mit der sechs Milliarden Dollar schweren Übernahme von Mulesoft im Bereich CRM-Software nochmal eine bessere Position verschafft haben.



Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Salesforce mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen etwa 2,88 Dollar und 2,90 Dollar. Der Kurs der Aktie, der nach Bekanntgabe der Zahlen um drei Prozent anstieg, zeigt bereits seit Angang des Jahres einen guten Verlauf: Seit Jahresbeginn stieg die Aktie um zwölf Prozent, auch wenn sie in den vergangenen Wochen etwas nachgegeben hatte. Die Nachrichten beflügelten auch die Aktie des großen Salesforce-Konkurrenten SAP. Dessen Aktienkurs legte ebenfalls zu. (olb)