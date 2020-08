Salesforce soll rund 1000 Stellen streichen

Cloud-Spezialist Salesforce will Berichten von US-Medien zufolge rund 1000 seiner Mitarbeiter entlassen. "Wir verteilen Ressourcen um, um das Unternehmen für weiteres Wachstum aufzustellen", erklärte ein Sprecher gegenüber dem US-Sender CNBC. Dazu gehöre es, Stellen in strategische Bereiche zu verschieben und dort auch neu anzustellen, ebenso aber auch Stellen zu streichen, hieß es.

Die betroffenen Angestellten haben den Berichten zufolge 60 Tage Zeit, sich in anderen Unternehmensbereichen zu bewerben. Für alle, die nicht unterkommen, soll es eine Abfindungslösung geben. Ob auch Mitarbeiter an deutschen Standorten entlassen werden, ist offen. Eine Antwort von Salesforce auf Anfrage von heise online steht noch aus. Weltweit beschäftigt der SAP-Rivale aktuell noch rund 54.000 Mitarbeiter.

An sich laufen die Geschäfte von Salesforce gerade blendend. Im zweiten Quartal hat der US-Anbieter einen Rekordgewinn eingefahren und den Umsatzausblick angehoben. Der Konzern profitierte in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden. Analysten reagierten mit positiven Kommentaren und Kurszielanhebungen. Und die Anleger waren euphorisch angesichts eines Kurssprungs von mehr als 26 Prozent am Mittwoch und einem zuvor erreichten Rekord bei fast 278 Dollar. Ende August wird Salesforce nach dem Aktiensplit von Apple den US-Mineralölkonzern ExxonMobil im Dow Jones Industrial Average Index ersetzen. (axk)