Salesforce überraschend optimistisch

Salesforce hat die Börse mit seinem Optimismus überrascht. Im laufenden Quartal sei mit einem Umsatz von 4,44 Milliarden bis 4,45 Milliarden Dollar zu rechnen, teilte der Anbieter von Unternehmenssoftware am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit. Analysten hatten bisher mit 4,18 Milliarden Dollar gerechnet. Salesforce hob zudem die Prognose für den Erlös im gesamten Geschäftsjahr auf bis zu 16,9 Milliarden US-Dollar an.

An der Börse kamen Salesforces Neuigkeiten gut an. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

Im Ende Juli abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal war der Umsatz im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf fast 4 Milliarden Dollar geklettert. Der Gewinn fiel hingegen unter anderem wegen eines Einmaleffekts von 299 Millionen auf 91 Millionen Dollar. (anw)