Samsung Display stellt LCD-Produktion Ende 2020 ein

Samsung Display will die Produktion von LC-Displays zum Jahresende einstellen. Das Unternehmen will sich stattdessen künftig weiter auf Panels mit Quantum-Dot-Technik konzentrieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Demnach soll eine LCD-Produktionsstätte zur Herstellung von Quantum-Dot-Displays umgerüstet werden.

Betroffen sind nach Angaben von Reuters zwei chinesische Werke und zwei weitere in Samsungs Heimatland Südkorea. Bereits im Oktober hatte Samsung Display angekündigt, eine der beiden südkoreanischen LCD-Fabriken herunterzufahren. Als Grund nannte das Unternehmen eine fallende Nachfrage und eine Angebotsschwemme. "Wir werden unseren Kunden die bestellten LCDs bis zum Jahresende ohne Einschränkungen liefern", zitiert Reuters das Unternehmen.

Ausbau der Fertigung von Quantum-Dot-Displays

Eine der südkoreanischen LCD-Fabriken soll umgerüstet werden, um Quantum-Dot-Displays herzustellen, heißt es weiter. Derzeit sei aber noch keine Entscheidung gefallen, was mit den beiden chinesischen Fertigungsstätten passieren soll, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Im Oktober hatte Samsung Display angekündigt, fast 10,72 Milliarden US-Dollar in die Fertigung und Entwicklung stecken zu wollen. Die Investitionen sollen sich über einen Zeitraum von fünf Jahren erstrecken und unter anderem zur Massenproduktion von Quantum-Dot-Displays verwendet werden.

Bereits im Januar hatte LG angekündigt, bis Ende 2020 seine LCD-Produktion einzustellen. LG nannte als Gründe die fallenden Preise und ebenfalls eine weltweite Angebotsschwemme. (olb)