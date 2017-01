(Bild: Samsung)

Das Galaxy A3 hat ein Display mit 4,7 Zoll Diagonale, das A5 mit 5,2 Zoll. Beide sind mit LTE und einem MicroSD-Slot ausgestattet, sie sollen ab Februar erhältlich sein. Ein dritter Neuling kommt wohl nicht nach Deutschland, das Galaxy A7 mit 5,7 Zoll.

Samsung stellt zwei Android-Smartphones mit farbkräftigem Display, Metallgehäuse, USB-C-Buchse, Fingerabdruckscanner und MicroSD-Slot vor, das Galaxy A3 (2017) und das Galaxy A5 (2017). Beide haben ein Metallgehäuse und sind in schwarz, blau und goldfarben erhältlich, im Samsung-Shop zusätzlich in rosa. Sie sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt, die Akkus dürften daher nicht wechselbar sein. Der Wasserschutz ist für 30 Minuten bei 1,5 Meter Tiefe gewährleistet ist, aber nur bei klarem Wasser – für Tauchgänge im Meer eignen sich die Telefone also nicht, zumal die Touchscreens unter Wasser im Allgemeinen nicht funktionieren.

Das Galaxy A3 hat eine Display-Diagonale von 4,7 Zoll bei HD-Auflösung (1280 × 720) Punkte, es ist entsprechend kompakt und wiegt 138 Gramm. Die Ausstattung ist mittelmäßig: 2 GByte Hauptspeicher, 16 GByte Flash, davon 9,7 GByte frei, LTE ohne Trägerbündelung (150 MBit/s) und ein Achtkernprozessor mit 1,6 GHz (Exynos 7870) . Die Hauptkamera nimmt 13 MP, die Frontkamera 8 MP auf. Das A3 soll ab Februar für 329 Euro erhältlich sein.

Galaxy A5 mit Always-On-Display

Das Galaxy A5 ist größer: 5,2 Zoll Display-Diagonale mit Full-HD (1920 × 1080), 159 Gramm. Das Display bleibt optional auch bei ausgeschaltetem Gerät aktiv und zeigt Nachrichten sowie die Uhrzeit an – das kostet bei AMOLED nicht übermäßig viel Strom. Die Ausstattung ist etwas besser als die des A3: 1,9-GHz-Prozessor Exynos 7880, 3 GByte Hauptspeicher, 32 GByte Flash (22 GByte frei), LTE Cat6 (Trägerbündelung, 300 MBit/s), Front- und Hauptkamera mit 16 MP. Bei Selfies leuchtet das Display als Behelfsblitz kurz auf. Der Preis liegt bei 429 Euro.

Ein drittes Modell der A-Serie schafft es nicht offiziell nach Deutschland, das Galaxy A7. Es hat ein Display mit 5,7 Zoll in FullHD-Auflösung und ist sonst wie das A5 ausgestattet. Alle neue A-Modelle laufen unter Android 6; zu einem Update auf Android 7 äußert Samsung sich nicht. (jow)