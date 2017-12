Das Galaxy A8 ist ein annähernd randloses Smartphone mit guter Mittelklasse-Hardware. Der Verkauf in Deutschland ist "zunächst" nicht vorgesehen. (Bild: Samsung)

Samsungs neue Galaxy-Smartphones A8 und A8+ sehen mit ihrem "Infinity"-Display aus wie die teureren S-Modelle. Die fehlenden abgerundeten Kanten könnten sogar als Vorteil durchgehen – nach Deutschland kommen die Smartphones aber sowieso nicht.

Das neu angekündigte Samsung Galaxy A8 könnte das perfekte Handy für Samsung-Fans sein, die ihre Probleme mit den abgerundeten Ecken des S8-Displays haben: Es hat einen großen, nahezu randlosen Bildschirm mit 1080 x 2220 Pixeln, starke Hardware und eine zumindest auf dem Papier solide Kamera. Nur kommen weder das A8 noch die Premium-Variante A8+ in Deutschland auf den Markt, wie Samsung gegenüber heise online bestätigte.

Die Produktspezifikationen des Galaxy A8 und A8+. (Bild: Samsung)

Die Markteinführung des A8 sei in Deutschland "zunächst" nicht vorgesehen, heißt es in der Mitteilung. Dass es zu einem späteren Zeitpunkt kommt, ist ebenfalls unwahrscheinlich, zumal das A7 hierzulande bis heute nicht in Deutschland verfügbar ist. Das jüngste offiziell in Deutschland verfügbare Handy der A-Reihe ist das Galaxy A5 (2017).

Und das reicht dem Hersteller aus Südkorea auch: "Unsere Marktanalysen haben gezeigt, dass wir mit dem aktuellen Smartphone-Portfolio, unter anderem bestehend aus dem Galaxy S8/+, Note 8 und den aktuellen Geräten der A- und J-Serie, gut aufgestellt sind und die Wünsche unserer Kunden bedienen können", schreibt Samsung in einem Statement.

Nur auf Umwegen

Deutschen Nutzern bleibt beim A8 und A8+ also nur der Import-Weg. Offizielle Preise hat Samsung für das neue Handy nicht genannt, die Standard-Ausführung soll laut dem Technik-Blog SamMobile jedoch 500 Euro, die Plus-Variante mit größerem Bildschirm und besserem Akku 600 Euro kosten. SamMobile schreibt, dass das Handy in anderen europäischen Ländern auf den Markt kommen wird – wo genau, geht aus der Meldung nicht hervor.

Ob künftige Ausführungen der A-Reihe in Deutschland auf den Markt kommen, lässt Samsung offen. Das Portfolio werde auch im kommenden Jahr um weitere Smartphone-Produkte erweitert werden, teilte das Unternehmen lediglich mit. (dahe)