(Bild: dpa, Jannis Mattar)

Das wegen Brandgefahr zurückgerufene Smartphone Galaxy Note 7 hat Samsung in Südkorea wieder auf den Markt gebracht. Für Europa wurde der 28. Oktober als Verkaufstermin bestätigt.

Rund einen Monat nach Auslieferungsstopp kommt Samsungs Phablet-Flaggschiff in Südkorea wieder in die Läden. Die Geräte sind mit neuen Akkus ausgestattet. Ein Samsung-Sprecher bestätigte am Samstag, dass der Verkauf in Europa wie angekündigt am 28. Oktober beginnen soll.

Anfang September musste der Konzern den Verkauf des Note 7 stoppen, nachdem vermehrt Fälle bekannt wurden, in denen die Akkus überhitzten, was teils zu Bränden führte. Die US-Verbraucherschutzbehörde hatte von 92 gemeldeten Zwischenfällen gesprochen, bei denen sich ein Note 7 überhitzte oder Feuer fing.

Nach Angaben des Unternehmens waren 2,5 Millionen Geräte von der Rückrufaktion betroffen. Allein in Südkorea und den USA sollen seit Markteinführung am 19. August etwa 1,4 Millionen Geräte verkauft worden sein. Das Austauschprogramm startete in Deutschland am 19. September. Ende des Monats hatte Samsung nach eigenen Angaben bereits 57 Prozent der betroffenen Geräte in Europa ausgetauscht. Erschwert wurde der Austausch, weil sich der beauftragte Kurierdienst DHL anfangs weigerte, die brandgefährdeten Geräte zu transportieren. Samsung tauscht die Smartphones nun direkt an der Haustür um. (mit Material von dpa) / (wre)