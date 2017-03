(Bild: dpa, Ritchie B. Tongo)

Am Mittwoch enthüllt Samsung das Galaxy S8 öffentlich. Eine Menge Überraschungen wird es dabei wohl nicht mehr geben - viele Informationen sind schon jetzt bekannt.

Das Flaggschiff unter den Flaggschiffen: Am Mittwoch enthüllt Samsung sein neues Smartphone Galaxy S8. Seit Jahren gehört die S-Reihe von Samsung zu den besten Smartphones überhaupt, das Debakel um explodierende Note-7-Akkus setzt Samsung zudem noch stärker unter Druck. Die Erwartungshaltung ist dementsprechend enorm. In den vergangenen Wochen sind schon viele Infos nach außen gedrungen - als Leak oder ganz offiziell von Samsung.

Galaxy S8 in zwei Varianten

Das Galaxy S8 wird wohl in zwei Varianten auf den Markt kommen. Die kleinere Version bekommt ein 5,8 Zoll großes Display, die Plus-Variante hat einen 6,2 Zoll großen Bildschirm. Beide Ausführungen haben die gleiche Auflösung: 2960 × 1440 Pixel.

Als Prozessor wird Samsung voraussichtlich den Snapdragon 835 einsetzen, der von relativ konservativen 4 GByte Arbeitsspeicher flankiert wird. Mit 64 GByte wird der interne Flash-Speicher hingegen großzügig veranschlagt, per MicroSD-Slot kann man sich noch mehr Speicherplatz einbauen. Der Akku für die normale Variante soll 3000 mAh fassen, der für die Plus-Ausführung 3500 mAh.

Neues Galaxy S8 ab 21. April im Handel

Der von Samsung bekannte Home-Button wird wohl dem neuen Design des Galaxy S8 zum Opfer fallen, auch die Ränder sollen so klein wie möglich gehalten werden. Der Fingerabdrucksensor wird dementsprechend auf die Rückseite des Smartphones wandern. Ein Iris-Scanner wird ebenfalls eingebaut. Noch unklar ist, ob Samsung dem Vorbild Apples folgt und die Kopfhörer-Buchse streicht - die Gerüchte sind hier widersprüchlich.

Eine bereits bestätigte Neuerung ist der eigene Assistent Bixby, der tiefer in Apps integriert werden soll als etwa Alexa und Siri. Per Bixby sollen sich unterstützte Apps komplett steuern lassen, außerdem soll der Assistent etwas mehr Toleranz für undeutlich gesprochene Befehle zeigen. Im Gegensatz zu anderen Assistenten bekommt Bixby außerdem einen eigenen Button an der Seite des Smartphones.

Das Galaxy S8 soll voraussichtlich am 21. April auf den Markt kommen, die Standard-Ausführung soll 800, die Plus-Variante 900 Dollar kosten. Endgültige, wasserdichte Informationen gibt es am Mittwoch.