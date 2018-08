(Bild: Samsung)

Samsungs Smartwatch heißt jetzt nicht mehr Gear, sondern Galaxy Watch. Es gibt sie in zwei Größen.

Samsungs neue Smartwatch heißt nicht mehr Gear, sondern Galaxy Watch und kommt am 7. September in den Handel. Die mit Samsungs Tizen-Betriebssystem laufende Uhr soll es in Varianten mit 42 und 46 Millimetern Durchmesser geben, außerdem als reine Bluetooth- und als LTE-Version mit integrierter eSIM. Die Preise beginnen bei 309 Euro für die Bluetooth-Version der 42-Millimeter-Uhr, für die LTE-Variante der 46-Millimeter-Uhr werden 399 Euro fällig.

Optisch noch klassischer

Die Galaxy Watch rückt optisch nahe an klassische Armbanduhren heran. Dazu gibt es laut Samsung nun Ziffernblätter mit Tiefeneffekt für eine realistische Darstellung der Zeiger und Zusatzinstrumente. Nutzer können alle 22- und 20-Millimeter-Uhrenarmbänder nutzen. Das runde Display hat je nach Uhr-Variante einen Durchmesser von 3,05 oder 3,3 Zentimetern.

Die Uhr bietet zum einen klassische Sport- und Gesundheitsfunktionen – es gibt Pulsmesser, Barometer, Unterstützung für bis zu 39 Trainingsprogramme, automatische Workout-Erkennung und Entspannungsprogramme. Daneben lassen sich Nachrichten versenden, Anrufe annehmen oder Musiklisten abrufen. Interessant für Schwimmsportler ist ein Wassersportmodus, der den Bildschirm sperrt und automatisch am Lautsprecher eingedrungenes Wasser auswirft.

Zwei Tage im Mischbetrieb

Zur Laufzeit macht Samsung recht optimistische Angaben von rund sieben Tagen für die größere Uhr und fünf Tagen für die kleinere Uhr – vorausgesetzt jedoch, man nutzt sie nicht. Etwas realistischer dürften deswegen die Angaben für Training unter GPS-Überwachung sein. Hier werden 24 und 14 Stunden genannt, laut Samsung sollen im normalen Mischbetrieb rund zwei Tage Nutzung möglich sein. Das Unternehmen hat die Smartwatch parallel zum neuen Galaxy Note 9 vorgestellt. (mit Material der dpa) / (mho)